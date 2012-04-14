В Ульяновске машина провалилась в "озеро" кипящей воды

Сотрудники Следственного комитета по Ульяновской области выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего утром 11 апреля на пересечении 3-го и 14-го проездов Инженерных на территории промзоны в Заволжском районе Ульяновска. Тогда автомобиль попал в "озеро" горячей воды, в результате чего пострадали три человека, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По данным следствия, во время проведения гидравлических испытаний произошел прорыв трубы диаметром 50 см, в результате чего на проезжую часть под большим давлением стала поступать вода температурой 130 градусов. В паровое облако попал проезжавший мимо автомобиль, три человека получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

Теперь следователи выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В случае возбуждения уголовного дела лицам, ответственным за проведение испытаний, может грозить до 3 лет лишения свободы.

Похожий инцидент произошел днем 20 января в Иркутской области. Тогда 13-летний школьник провалился в промоину с горячей водой на улице Рябикова в Братске. Подростку удалось самостоятельно выбраться из ямы и дойти до дома, после чего родители потерпевшего обратились в следственные органы, и по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.