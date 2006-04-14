На юго-западе Москвы перевернулся автокран, есть жертвы

В Москве в результате падения строительного крана погибли два человека. Как сообщили РБК в столичном управлении МЧС РФ, инцидент произошел сегодня около 18:00 мск на стройплощадке, расположенной по адресу улица Обручева, дом N12.

Во время проведения строительных работ строительный кран весом 25 т накренился и рухнул на землю, в результате чего погибли два человека.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники 8-го поисково-спасательного отряда и отряда "Центроспас" МЧС Москвы. Правоохранительные органы устанавливают причины аварии.

Напомним, что это второй инцидент подобного рода, происшедший в столице за последнюю неделю. Так, 10 апреля на строящийся 17-этажный дом упала стрела башенного крана. Инцидент произошел на стройплощадке по адресу Петрозаводская ул., дом 15, строение 2. По счастью, в результате аварии никто не пострадал.