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Общество ,  
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Россия попросила внести поправки в соглашение СНГ о борьбе с наркотиками
Правительство России предлагает включить в документ пункт о создании международных следственно-оперативных групп. Собеседники РБК среди силовиков говорят, что такие группы уже допускаются другими соглашениями
Тренировка подразделений МВД государств-членов ОДКБ (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

МВД подготовило поправки в Соглашение СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года. Правительство уже одобрило проект соответствующего протокола о внесении изменений в документ, следует из соответствующего распоряжения премьера Дмитрия Медведева (есть у РБК). Подлинность документа подтвердил собеседник РБК в аппарате правительства.

«Одобрить представленный МВД России и согласованный с МИДом, другими федеральными органами исполнительной власти и Генпрокуратурой проект протокола о внесении изменений в соглашение», — говорится в документе.

Помимо поправок разъясняющих термины, используемые в рамках сотрудничества по противодействию наркотрафику внутри СНГ, в соглашении предлагается ​закрепить «обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной информацией о состоянии преступности; информацией для пополнения единого банка данных о транснациональных преступных группах и их лидерах, причастных к незаконному обороту наркотиков», включая национальные реестры психоактивных веществ, сведения «о лицах, задержанных за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах, в случае обеспечения сторонами конфиденциальности таких сведений или на основании международного договора» и данные об «организованных преступных группах, использующих трансграничные каналы перемещения наркотиков».

Кроме того, предлагается закрепить возможность создания совместных следственно-оперативных групп из сотрудников полиции стран СНГ «в целях расследования преступлений транснационального характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков».

Кабмин рекомендует подписать дополнительный протокол к международному соглашению на заседании Совета глав правительств СНГ. В документе также уточняется, что в ходе переговоров о подписании протокола поправок МВД разрешается вносить в его проект изменения, «не имеющие принципиального характера».

Собеседник РБК в центральном аппарате МВД уточнил, что если обмен оперативной информацией периодически происходит в рамках двухсторонних контактов, то создание совместных следственно-оперативных групп внутри СНГ не практикуется, несмотря на то, что такие группы предусмотрены Кишиневской конвенцией о взаимной правовой помощи и Соглашением о порядке создания и совместных СОГ на территориях государств СНГ от 16 октября 2015 года.

«Реально до сих пор такие группы не создавались. В ЕС механизмы давно отработали, у нас есть намерение применять подобное на практике», — объяснил источник РБК в МВД.

РБК направил в МВД запрос с просьбой разъяснить цель новых поправок, а также планируется ли после их ратификации вносить изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

Несмотря на отсутствие действенных механизмов для создания следственно-оперативных групп на территории стран СНГ проводятся совместные антинаркотические операции, говорит другой собеседник РБК в одной из спецслужб. По его словам, примером такого взаимодействия может служить операция «Канал-кордон», проведенная в июне 2018 года под эгидой Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ней приняли участие более 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также представители стран-наблюдателей (Ирана, Китая и Пакистана) и Управления ООН по наркотикам и преступности. В результате их работы из оборота были изъяты более 5,5 тонн наркотиков, включая 418 кг гашиша, более 84 кг героина и 189 кг марихуаны. При этом были задержаны почти 3 тысячи подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и выявлены в 1,2 тысячи преступлений.

Такие мероприятия представляют собой серию скоординированных рейдов, но не международное расследование, в рамках которого может происходить совместный сбор доказательств для уголовного преследования серьезных международных преступных группировок, пояснил собеседник РБК в МВД.

Авторы: Полина Звездина, Максим Солопов
Теги: наркотики, СНГ, полиция
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