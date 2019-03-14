Россия попросила внести поправки в соглашение СНГ о борьбе с наркотиками

Россия попросила внести поправки в соглашение СНГ о борьбе с наркотиками

Правительство России предлагает включить в документ пункт о создании международных следственно-оперативных групп. Собеседники РБК среди силовиков говорят, что такие группы уже допускаются другими соглашениями

Тренировка подразделений МВД государств-членов ОДКБ (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

МВД подготовило поправки в Соглашение СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года. Правительство уже одобрило проект соответствующего протокола о внесении изменений в документ, следует из соответствующего распоряжения премьера Дмитрия Медведева (есть у РБК). Подлинность документа подтвердил собеседник РБК в аппарате правительства.

«Одобрить представленный МВД России и согласованный с МИДом, другими федеральными органами исполнительной власти и Генпрокуратурой проект протокола о внесении изменений в соглашение», — говорится в документе.

Помимо поправок разъясняющих термины, используемые в рамках сотрудничества по противодействию наркотрафику внутри СНГ, в соглашении предлагается ​закрепить «обмен оперативной, статистической, научно-методической и иной информацией о состоянии преступности; информацией для пополнения единого банка данных о транснациональных преступных группах и их лидерах, причастных к незаконному обороту наркотиков», включая национальные реестры психоактивных веществ, сведения «о лицах, задержанных за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах, в случае обеспечения сторонами конфиденциальности таких сведений или на основании международного договора» и данные об «организованных преступных группах, использующих трансграничные каналы перемещения наркотиков».

Кроме того, предлагается закрепить возможность создания совместных следственно-оперативных групп из сотрудников полиции стран СНГ «в целях расследования преступлений транснационального характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков».

Кабмин рекомендует подписать дополнительный протокол к международному соглашению на заседании Совета глав правительств СНГ. В документе также уточняется, что в ходе переговоров о подписании протокола поправок МВД разрешается вносить в его проект изменения, «не имеющие принципиального характера».