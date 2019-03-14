Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

Уайтинг скончался в Мельбурне за три дня до Гран-при Австралии, которое откроет новый сезон. Свою карьеру в «Формуле-1» он начал в 1977 году

Чарли Уайтинг (Фото: Pavel Golovkin / AP)

Гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг скончался в Мельбурне в возрасте 66 лет. Причиной смерти стала легочная эмболия, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

«Я знаю Чарли Уайтинга много лет, он был великим гоночным директором, центральной и неповторимой фигурой в «Формуле-1», которая воплощала этику и дух этого фантастического вида спорта. «Формула-1» потеряла верного друга», — заявил президент FIA Жан Тодт.

Свои соболезнования уже принесли команды McLaren, Renault, Toro Rosso, Red Bull Racing и другие.

В качестве гоночного директора Уайтинг управлял стартовым светофором на треке и давал старт гонкам. Кроме того, он был делегатом от FIA по безопасности и главой технического департамента «Формулы-1». В его обязанности входило управление логистикой на всех Гран-при, а также проверка болидов в боксах.

В качестве гоночного директора Уайтинг управлял стартовым светофором на треке и давал старт гонкам. Кроме того, он был делегатом от FIA по безопасности и главой технического департамента «Формулы-1». В его обязанности входило управление логистикой на всех Гран-при, а также проверка болидов в боксах.