Роскосмос обещал Генпрокуратуре повысить контроль качества спутников

Федеральное космическое агентство отреагировало на представление Генпрокуратуры РФ, внесенное по результатам проверки соблюдения законодательства при реализации программы "ГЛОНАСС". В числе мер, которые намерен принять Роскосмос, значится совершенствование работы систем контроля качества на предприятиях ракетно-космической промышленности.

Кроме того, будут устранены нарушения, допущенные при заключении государственных контрактов, проведении конкурсов, применении иностранных электронных компонентов при изготовлении космических аппаратов, а также по закреплению за РФ прав на объекты интеллектуальной собственности.

"Приказом руководителя Роскосмоса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ряд руководителей структурных подразделений привлечены к дисциплинарной ответственности. Реализация Роскосмосом запланированных мероприятий взята на контроль Генеральной прокуратурой РФ", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическими аппаратами "ГЛОНАСС-М" 5 декабря 2010г. завершился выведением орбитального блока на нерасчетную орбиту и его падением в акваторию Тихого океана. Три спутника "ГЛОНАСС-М" оказались утрачены.

После инцидента президент России Дмитрий Медведев снял с должностей вице-президента, главного конструктора по средствам выведения РКК "Энергия" Вячеслава Филина и заместителя руководителя Роскосмоса Виктора Ремишевского.