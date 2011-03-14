Роскосмос обещал Генпрокуратуре повысить контроль качества спутников

Кроме того, будут устранены нарушения, допущенные при заключении государственных контрактов, проведении конкурсов, применении иностранных электронных компонентов при изготовлении космических аппаратов, а также по закреплению за РФ прав на объекты интеллектуальной собственности.
"Приказом руководителя Роскосмоса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ряд руководителей структурных подразделений привлечены к дисциплинарной ответственности. Реализация Роскосмосом запланированных мероприятий взята на контроль Генеральной прокуратурой РФ", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Напомним, запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическими аппаратами "ГЛОНАСС-М" 5 декабря 2010г. завершился выведением орбитального блока на нерасчетную орбиту и его падением в акваторию Тихого океана. Три спутника "ГЛОНАСС-М" оказались утрачены.
После инцидента президент России Дмитрий Медведев снял с должностей вице-президента, главного конструктора по средствам выведения РКК "Энергия" Вячеслава Филина и заместителя руководителя Роскосмоса Виктора Ремишевского.