ФСБ объявила о задержании финансирующего ИГ жителя Подмосковья

По данным спецслужб, мужчина собрал для ИГ более 25 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности

Видео: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Московской области, который занимался сбором денежных средств для нужд запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным спецслужб, мужчина «состоял в законспирированной ячейке, осуществлявшей сбор денежных средств для ИГ», и перечислил на счета террористов более 25 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

При обыске у него в квартире были изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также «иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность», отметили в ФСБ. В отношении 51-летнего жителя Московской области возбудили уголовное дело о содействии терроризму (ч. 1 ст. 205.1 УК). По данной статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы. На видеозаписи, обнародованной ФСБ, видно, как силовики задерживают подозреваемого в квартире с еще несколькими людьми и показывают банковские карты, найденные у мужчины.

В декабре ФСБ отчиталась о задержании у Киевского вокзала в Москве пятерых членов ИГ. Они готовили теракты по всей стране, утверждали в службе безопасности. Среди них были два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии. В ходе обыска у мужчин нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Помимо этого, ФСБ обнаружила у задержанных средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ.

Директор ФСБ России Александр Бортников ранее говорил, что в 2019 году спецслужбам удалось не допустить ни одной террористической атаки. По его словам, в прошлом году были выявлены почти 80 законспирированных ячеек террористов, действовавших во всех регионах. Кроме того, совместно с Роскомнадзором ФСБ пресекла «распространение информации, пропагандирующей деятельность международных террористических организаций на более чем 50 тыс. интернет-страниц».