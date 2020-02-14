Глава МИД КНР заявил об успехах Пекина в контроле над коронавирусом

Глава МИД Китая Ван И в ходе визита в Германию сообщил, что распространение нового коронавируса замедлилось, а заразившиеся стали быстрее выздоравливать. Все это, по мнению Пекина, свидетельствует об успехе мер по сдерживанию болезни, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Количество новых случаев, отметил министр, сокращается уже десять дней подряд, более 6 тыс. пациентов были успешно вылечены. «Эти данные показывают, что эпидемия контролируема и излечима. С учетом постоянного развития эффективных лекарств мы полностью уверены, что способны преодолеть эту эпидемию», — сказал он.

Ван И также напомнил, что доля случаев заражения за пределами Китая составляет менее 1% и это тоже доказывает успехи Пекина в сдерживании эпидемии.

Согласно последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом погибли более 1,3 тыс. человек. По всему миру заразились более 63 тыс. человек.