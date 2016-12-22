Россияне стали чаще гибнуть в ДТП с автобусами

В России четвертый год подряд растет число ДТП с участием автобусов. Увеличивается и число жертв таких аварий. При этом «прогрессирующими темпами» растут ДТП по вине именно водителей этого вида транспорта

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Госавтоинспекция России констатирует увеличение четвертый год подряд числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием автобусов, растет и число погибших в таких авариях. Новые статистические данные опубликованы 14 февраля на сайте ГИБДД.

Как отмечает ведомство, число ДТП, которые случаются именно по вине водителей автобусов, «растет прогрессирующими темпами». Так, за 2015 год число таких ДТП выросло на 1,9% по сравнению с годом ранее, в 2016 году — уже на 6%, в 2017 году — плюс 5,9%.

В минувшем году по вине водителей автобусов произошло 5608 аварий. Из них 78 ДТП — с особо тяжкими последствиями, в которых погиб 121 человек, еще 155 получили ранения.

«Так, только в пяти ДТП с участием автобусов, произошедших в республиках Татарстан, Марий Эл, Краснодарском и Забайкальском краях и Владимирской области погибли 80 и получили ранения 88 человек», — сказано в сообщении.

Всего в 2017 году в ДТП с автобусами погибли 324 человека, что на 26,1% больше, чем годом ранее.