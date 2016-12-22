Дешевле всего свидание в День святого Валентина обойдется в Ташкенте

Дороже всего такое свидание, включающее поход в кино и пару коктейлей, обойдется, согласно рейтингу ECA International, в Женеве

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Дешевле всего обойдется празднование Дня святого Валентина влюбленным в Ташкенте, следует из традиционного рейтинга агентства ECA International. Согласно его подсчетам, за два билета в кино, ужин на двоих, пару коктейлей в баре и две поездки на такси (например, из дома и домой) им придется заплатить всего $50.

Билеты в кино обойдутся в $7, напитки — еще в $7, ужин — в $34, а две поездки — всего в $2. Остальные расходы, которыми обычно сопровождается празднование 14 февраля, эксперты ECA решили не учитывать.

В остальных 25 включенных в рейтинг ECA городах скромный набор развлечений обойдется куда дороже. Например, в Токио за него придется заплатить $191, в Гонконге — $195, в Нью-Йорке — в $225, а в Осло — $262.

Дороже всего День святого Валентина встанет влюбленной паре в Женеве. За билеты в кино им придется заплатить $41, за пару коктейлей — $34, за такси — $45, а за ужин в ресторане — $175. Итого за вечер — $295.

По сравнению с прошлым годом стоимость празднования в Женеве увеличилась на $6 (было $289). Ташкент же в прошлом году в рейтинге ECA не упоминался, а самым дешевым для празднования 14 февраля городом мира считалась столица Мадагаскара Антананариву ($59).