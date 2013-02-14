После отречения Бенедикта XVI верующие заговорили о конце света

После отречения от престола Папы Римского Бенедикта XVI некоторые верующие вновь заговорили о предсказании святого Малахии, пишет Daily Mail. Речь идет о так называемом пророчестве о Папах, по наиболее распространенному толкованию которого Бенедикт XVI является предпоследним главой Католической церкви.

Фото: Global Look Press

При последнем же Папе, которого пророчество называет Петром Римлянином (Petrus Romanus - в оригинале на латыни), должен наступить конец света. Отметим, что после новости об отречении Бенедикта XVI букмекеры начали называть одним из наиболее вероятных кандидатов на пост понтифика чернокожего кардинала из Ганы Питера Тарксона.

Его имя на английском (Peter) соответствует имени Petrus из оригинального текста пророчества.

При последнем в истории понтифике, согласно предсказанию, произойдет следующее: "Во время последних гонений на Святом Римском престоле будет сидеть Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний, по свершении чего Город семи холмов будет разрушен и Судия страшный будет судить народ свой. Конец".

В целом пророчество святого Малахии, католического архиепископа, жившего в XII века, представляет собой 112 коротких фраз на латыни, описывающих римских пап начиная с Целестина II (избран в 1143г.) и вплоть до Второго пришествия.

Напомним, 11 февраля 2013г. Папа Римский Бенедикт XVI объявил, что в ближайшее время планирует сложить с себя полномочия. Предполагается, что понтифик покинет свой пост 28 февраля. Свое добровольное решение он объяснил преклонным возрастом, не оставляющим достаточных сил для публичного служения. В этом году понтифику исполнится 86 лет.

В связи с новостью об отставке Бенедикта XVI ирландская букмекерская контора Paddy Power объявила о готовности принимать ставки на то, кто будет следующим главой Католической церкви.

Букмекерская контора начала прием ставок на следующего Папу Римского, а также на государство, гражданином которой он является. На данный момент лидируют трое кандидатов: закрывает тройку вышеупомянутый П.Тарксон из Ганы (4/1), второе место занимает кардинал Фрэнсис Аринзе из Нигерии (3/1), а лидирует в этой странной гонке кардинал из Канады Марк Уэлл (5/2).

По мнению букмекеров, с наибольшей вероятностью следующий Папа Римский должен прибыть из Италии (6/4) или Африки (2/1). Третье место в рейтинге вероятной родины следующего Папы заняла Америка с коэффициентом 10/3.

Напомним, что ранее дату апокалипсиса назначили на 21 декабря 2012г. - в соответствии с календарем древних индейцев майя. Некоторые ученые утверждали, что именно этот день - последний в их календаре. Правда, другие эксперты по индейцам Центральной Америки говорили, что в действительности у майя был и другой календарь, который рассчитан еще на несколько тысяч лет.