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В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движения

В России впервые вынесли приговор за угрозу безопасности движения на дороге
Дагестанский мировой суд первым в России вынес приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения. Жителя Каспийска, который выехал на встречную полосу в декабре 2023 года, оштрафовали на 180 тыс. руб.

Мировой суд в Дагестане впервые в России вынес обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

31 декабря 2023 года в Каспийске 18-летний местный житель — водитель Porsche Cayenne — намеренно выехал на полосу встречного движения и создал угрозу для других водителей и автомобилей.

После этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК России (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Обвиняемый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Вместе с тем в сообщении из телеграм-канала МВД Дагестана говорилось, что житель Каспийска нарушал правила дорожного движения часто и много, не «по незнанию».

«Его регулярно наказывали административными протоколами, но штрафы его смущали не сильно», — говорится в сообщении, которое переслала в телеграм-канал пресс-служба регионального МВД.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Поправки вступили в силу с 1 января 2025 года.

Согласно закону, ужесточилось наказание за превышение разрешенной скорости движения (с 500–5000 до 750–7500 руб.), проезд на красный свет (с 500–1000 до 1125–1500 руб.), вождение в состоянии опьянения или передачу права на управление (с 30 тыс. до 45 тыс. руб.) и выезд на встречную полосу (с 5 тыс. до 7,5 тыс. руб.);

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Дарья Лебедева
Безопасность дорожного движения Дагестан штраф Госавтоинспекция
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