Глава РЭО назвал запрет на неэкологичную упаковку «подрывом экономики»

По словам Дениса Буцаева, чтобы избежать подрыва экономической основы, необходимо найти инструменты для перехода производителей на создание легкоперерабатываемых упаковок

Денис Буцаев (Фото: Владимир Гердо / фотохост-агентство ТАСС)

Введение полного и одномоментного запрета на производство трудноперерабатываемой упаковки продуктов в России может подорвать экономику. Об этом на сессии Гайдаровского форума заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, сообщает корреспондент РБК.

По словам Буцаева, нужно мотивировать компании, которые занимаются таким производством, переходить на создание легкоперерабатываемой упаковки. Одним из способов такой мотивации он назвал увеличение экосбора.

«Большое количество людей заняты в производстве этих товаров. Если мы просто запретим, мы можем подорвать экономические основы», — пояснил Буцаев. В связи с этим необходимо находить инструменты для перехода производителей на создание легкоперерабатываемых упаковок.

Глава мусорного оператора пояснил, что повышение экосбора за трудноперерабатываемые или неперерабатываемые материалы станет экономическим барьером, при котором производителям будет выгодно переходить на более экологичную упаковку. «Компания сможет взять определенный промежуток времени, чтобы перейти на новую технологию и снизить свои издержки, но при этом это не будет означать, что в один день мы закроем какое-то количество предприятий, потерявших рынок исходя из того, что мы запретили использовать [неперерабатываемую упаковку]», — сказал Буцаев.

Как отметил топ-менеджер, помимо раздельного сбора мусора необходимо задуматься об осознанном ограничении использования упаковки и о возможности переходить на многоразовые виды упаковки. Он подчеркнул, что пластик можно переработать до семи раз, а бумагу и ряд металлов практически бесконечно. Вместе с тем, Буцаев заметил, что есть и такие виды отходов, которые практически не перерабатываются и загрязняют природу. «Но мы понимаем, что это большие отрасли экономики. Если мы говорим про пластик, то пластик бывает хорошим и плохим, хорошо или плохо перерабатываемым», — пояснил он.

По его словам, принятая в России федеральная схема по обращению с отходами потребует создать 1,2 тыс. новых предприятий в дополнение к 1,8 тыс. существующих. «Но и многим действующим потребуется модернизация», — добавил гендиректор.

Как отметил Буцаев, твердые коммунальные отходы, с которыми имеют дело переработчики, почти на треть состоят из остатков пищевых продуктов, на 20% — из разнообразной макулатуры, на 11-12% — из пластика. «Около 30% твердых коммунальных отходов невозможно превратить во вторичные материальные ресурсы. Но остальные можно и нужно восстанавливать», — убежден он.

В конце 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), которая дает им три опции: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или организовать процесс самостоятельно. Смысл этого института заключается в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей все больше вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику. В пресс-службе вице-премьера заявили, что с момента практической реализации концепции РОП (с 2022 года) предстоит добиться полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией.