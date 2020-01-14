СК предложил упростить процедуру задержания депутатов, судей и адвокатов

Глава ведомства отметил, что в ряде случаев необходимо исключить избыточные требования к задержанию лиц, злоупотребляющих своим статусом

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В Следственном комитете России (СК) разработали предложения по изменению механизма задержания лиц с особым статусом, застигнутых на месте преступления. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Необходимость таких изменений глава СК объяснил тем, что лица, которым закон предоставил особый статус, нередко злоупотребляют им. В качестве примера Бастрыкин рассказал о деле судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, который подозревается в попытке присвоить 64 млн руб. за якобы принятие решения по административному делу о земельном споре. Передача денег проходила под контролем ФСБ, однако выяснить точное место встречи потерпевшего с судьей не удалось. Чтобы получить доказательства, требовался немедленный осмотр в доме Стародубцева.

«Иначе факт его преступных действий задокументировать бы не получилось. И фактически впервые в новейшей истории нашими следователями был проведен такой осмотр», — сказал Бастрыкин, отметив, что в дальнейшем суд подтвердил законность действий следователей.

По словам главы СК, подготовленные его ведомством предложения позволят пресекать злоупотребления и исключить избыточные требования к согласованию вопроса о направлении в суд уголовных дел в отношении депутатов Госдумы. Депутатов же местного самоуправления Бастрыкин и вовсе считает необходимым лишить особого статуса.

В соответствии со ст. 447 УПК России к лицам, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, относятся: