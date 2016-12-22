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МВД ответило на обвинения в вымогательстве у ресторана Мясо&Рыба в Москве
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МВД ответило на обвинения в вымогательстве у ресторана Мясо&Рыба в Москве
Общество, 11:50
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МВД ответило на обвинения в вымогательстве у ресторана Мясо&Рыба в Москве
МВД проверяет сообщения о том, что полицейские вымогали скидочные карты у ресторана «Мясо&Рыба». По словам владельца заведения, полицейские приехали в ресторан и увезли его работников в отделение, продержав их там до вечера
Фото: Никита Попов / РБК

МВД прокомментировало жалобу владельца ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, который заявил, что полицейские устроили проверку в одном из его заведений в «Кунцево Плаза» и обещали прекратить ее за «три скидочные карты вашего ресторана на 50%».

В сообщении официального представителя МВД Ирины Волк, поступившем в РБК, говорится, что полицейские выехали на проверку торгового центра на Ярцевской улице (по этому адресу и находится «Кунцево Плаза») после получения сообщений о том, что в кафе, расположенных в ТЦ, работают нелегальные мигранты. По итогам проверки в отделение полиции были доставлены 19 граждан иностранных государств, которые работали в четырех различных заведениях в ТЦ, отчитались в МВД.

В полиции отметили, что всех мигрантов проверили по базе данных. Выяснилось, что семь граждан, доставленных из «одного кафе» (название не уточняется), не были поставлены на миграционный учет. Против них возбудили дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо режима пребывания).

В то же время по факту сообщений о том, что «сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка», сообщили в МВД.

Ресторатор Сергей Миронов в пятницу, 12 января, рассказал в своем Facebook о проверке его ресторана в «Кунцево Плаза». По его словам, полицейские пришли в 13:30 и, проверив документы работников, «забрали с кухни поваров, кондитеров и барменов для дальнейшей проверки», тем самым «напрочь остановив работу предприятия». Полицейские объяснили решение увезти работников ресторана в отделение желанием проверить их по базе, добавил Миронов.

Со слов ресторатора, его кадровик собрала документы и поехала вместе с задержанными сотрудниками в отделение. «Через какое-то время к кадровику подошел замначальника — майор полиции Касимов Наиль Салимзянович — и вызвал к себе в кабинет на разговор. Там он ласково и с ощутимым превосходством произнес: «Вы понимаете, нам нужно три скидочные карты вашего ресторана на 50%». И добавил: «Безымянные». А взамен они прекратят проверку и сразу же отпустят всех сотрудников», — написал в своем Facebook Миронов.

Однако полицейские «все-таки выявили несколько мойщиц, у которых при правильно оформленных патентах оказались фальшивые регистрации», добавил ресторатор. В заключение Миронов выразил надежду, что руководство полиции «увидит этот пост», потому что «стучаться куда-то и с кем-то разговаривать совершенно бесполезно».

В субботу, 13 января, Сергей Миронов в разговоре с РБК пообещал, что «с понедельника мы начнем очень серьезную кампанию». К моменту разговора, по его словам, УМВД по Москве пока не прояснило ситуацию с внезапной проверкой ресторана «Мясо&Рыба», «Тишина. МВД пока не отреагировало», — говорил он.

Работников ресторана, юриста и кадровика до девяти вечера продержали в отделении МВД по Кунцево. «Директор ресторана остался в зале, извинялся перед гостями, дарил бонусы, чтобы они не расстраивались», — рассказал Миронов.

По утверждению ресторатора, все сотрудники были «оформлены совершенно законно», но у «нескольких работников из Киргизии» обнаружилась фальшивая регистрация, «но это не проблемы предприятия». «Если бы полиция действительно хотела нас проверить, то запросила бы базу и сделала это на месте. Но у них была другая задача», — считает бизнесмен.

Авторы: Павел Казарновский, Ольга Агеева.
Теги: ГУ МВД , Рестораны , внезапная проверка
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