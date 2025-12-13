 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мужчина покончил с собой в туалете самолета Абакан — Москва

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В туалете самолета на рейсе 2594 Абакан — Москва авиакомпании S7 во время полета было обнаружено тело 30-летнего мужчины, подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании. Причины произошедшего устанавливаются.

«Был обнаружен пассажир без сознания. К сожалению, спасти человека не удалось. <...> Самолет совершил посадку в аэропорту назначения (Домодедово) и был встречен экстренными службами», — уточнил перевозчик.

По данным источника РЕН ТВ, мужчина покончил с собой. Как пишет телеграм-канал Mash, мужчину без признаков жизни обнаружили в уборной незадолго до приземления борта, пассажирам пришлось ожидать высадки около получаса, пока сотрудники экстренных служб выносили тело.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Анастасия Лежепекова
Абакан Москва суицид самолет
Материалы по теме
На OpenAI подали в суд из-за случаев суицида после общения с ChatGPT
Технологии и медиа
Ученые связали прием препаратов для похудения с мыслями о суициде
Общество
В США умер мужчина, совершивший суицид у здания, где судят Трампа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 19:52 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 19:52
NYT узнала, от каких уступок в рамках мирного плана отказалась Украина Политика, 20:08
Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира Спорт, 20:06
В МИД Польши опровергли, что журналист Почобут отказался от помилования Политика, 20:03
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Клебо впервые с января 2024 года не победил в спринте на Кубке мира Спорт, 19:29
Умер попавший в ДТП глава Реутова Филипп Науменко Политика, 19:29
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Студия ответила на сообщения об отзыве прав на мультфильм «Буба» в России Технологии и медиа, 19:27
Лев ранен в результате атаки дронов на зоопарк в Запорожской области Политика, 19:18
Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Серпухове Общество, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Шесть поездов задержались из-за схода цистерн с мазутом под Пензой Общество, 18:54
Бывший футболист «Краснодара» Маурисио Перейра завершил карьеру Спорт, 18:50
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45