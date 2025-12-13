Мужчина покончил с собой в туалете самолета Абакан — Москва

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В туалете самолета на рейсе 2594 Абакан — Москва авиакомпании S7 во время полета было обнаружено тело 30-летнего мужчины, подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании. Причины произошедшего устанавливаются.

«Был обнаружен пассажир без сознания. К сожалению, спасти человека не удалось. <...> Самолет совершил посадку в аэропорту назначения (Домодедово) и был встречен экстренными службами», — уточнил перевозчик.

По данным источника РЕН ТВ, мужчина покончил с собой. Как пишет телеграм-канал Mash, мужчину без признаков жизни обнаружили в уборной незадолго до приземления борта, пассажирам пришлось ожидать высадки около получаса, пока сотрудники экстренных служб выносили тело.