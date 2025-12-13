В ОП напомнили о штрафах за новогодние гирлянды на фасаде дома

Фото: Николай Бурматов / ТАСС

В России за размещение гирлянд на фасаде дома, на окнах или в подъездах при нарушении требований пожарной безопасности может грозить штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Об этом рассказал «РИА Новости» член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, штраф возможен только в случае, если сотрудники МЧС — к примеру, по заявлению управляющей компании — выявят нарушение правил пожарной безопасности. Административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП.

Машаров отметил, что в российском законодательстве сейчас нет прямого запрета на установку гирлянд в вышеуказанных местах, но если для этого придется сверлить стены, монтировать кронштейны или как-то иначе менять конструкцию фасада, работы должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ.

Эксперт указал, что получать соответствующее согласие на размещение гирлянд лучше в письменной форме, чтобы избежать возможной ответственности в случае жалоб соседей.