 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В ОП напомнили о штрафах за новогодние гирлянды на фасаде дома

Член ОП Машаров: штраф до 15 тыс. руб. грозит за новогодние гирлянды на фасаде
Фото: Николай Бурматов / ТАСС
Фото: Николай Бурматов / ТАСС

В России за размещение гирлянд на фасаде дома, на окнах или в подъездах при нарушении требований пожарной безопасности может грозить штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Об этом рассказал «РИА Новости» член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, штраф возможен только в случае, если сотрудники МЧС — к примеру, по заявлению управляющей компании — выявят нарушение правил пожарной безопасности. Административная ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП.

Машаров отметил, что в российском законодательстве сейчас нет прямого запрета на установку гирлянд в вышеуказанных местах, но если для этого придется сверлить стены, монтировать кронштейны или как-то иначе менять конструкцию фасада, работы должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ.

Эксперт указал, что получать соответствующее согласие на размещение гирлянд лучше в письменной форме, чтобы избежать возможной ответственности в случае жалоб соседей.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Новый Год пожарная безопасность штраф Общественная палата
Материалы по теме
Москвичей предупредили о дождливых днях и морозных ночах
Общество
Какие новогодние елки выбирали для Кремля последние 10 лет. Инфографика
Общество
Билеты на новогодние шоу подорожали из-за «праздничного масштаба»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 13:41 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 13:41
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
МИД ответил на инструкцию ЕС по общению с российскими дипломатами Политика, 14:00
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея Спорт, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Главные нововведения для водителей в 2026 году. К чему готовиться Авто, 13:37
На Украине более 1 млн человек остались без света после ночных взрывов Политика, 13:27
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Эрдоган призвал не допустить превращения Черного моря в арену боя Политика, 13:23
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Болельщики устроили погром на стадионе в Индии из-за Месси Спорт, 13:18
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Таиланд заявил о продолжении боев с Камбоджей вопреки заявлениям Трампа Политика, 13:01
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов не вышел в финал Спорт, 12:57
Бывшего сенатора Тер-Аванесова объявили в розыск Политика, 12:48