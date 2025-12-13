«Чередую писателей и эпохи»: зампред ЦБ Заботкин назвал любимую книгу
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал в эфире Радио РБК, что помимо чтения профессиональной литературы он большое внимание уделяет художественным произведениям в пропорции, «наверное, 70 на 30».
Сейчас Заботкин перечитывает роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». «Во второй, потому что в прошлый раз я его не дочитал», — сказал Заботкин. «Художественные книжки лучше читать, конечно, вечером после работы, кусочками, чтобы было время осознать прочитанное», — делится Заботкин. Он добавил, что старается «чередовать и писателей, и эпохи».
Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» был опубликован в 1957 году в Италии. В центре повествования — врач Юрий Живаго, его семья и друзья. Через их истории в произведении описывается жизнь российской интеллигенции в период социальных потрясений первой половины XX века, с Февральской революции до начала Великой Отечественной войны. В конце романа приведены стихотворения Живаго.
Фрагмент книги:
Юрий Живаго, «Гамлет»
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.
Алексей Заботкин родился в 1977 году. Получил диплом экономиста в Московском государственном университете, окончил Российскую экономическую школу.
С 2005 по 2008 год работал в «Дойче Секьюритиз» (подразделение Deutsche Bank), затем был управляющим директором по инвестиционной стратегии в инвестгруппе UCP (United Capital Partners) Ильи Щербовича. С 2009 по 2018 год работал в ВТБ — сначала заместителем гендиректора «ВТБ Управление активами», а после этого — заместителем руководителя аналитического департамента в «ВТБ Капитале».
В 2018 году возглавил департамент денежно-кредитной политики Центробанка (ДКП). После начала пандемии в 2020-м он стал заместителем председателя Банка России и куратором ДКП.
