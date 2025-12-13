 Перейти к основному контенту
«Чередую писателей и эпохи»: зампред ЦБ Заботкин назвал любимую книгу

Зампред ЦБ Алексей Заботкин назвал любимую книгу
Сюжет
Радио РБК
Алексей Заботкин рассказал, что перечитывает роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. По словам замглавы ЦБ, художественную и «должностную» литературу он читает в соотношении 70 на 30
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал в эфире Радио РБК, что помимо чтения профессиональной литературы он большое внимание уделяет художественным произведениям в пропорции, «наверное, 70 на 30».

Сейчас Заботкин перечитывает роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». «Во второй, потому что в прошлый раз я его не дочитал», — сказал Заботкин. «Художественные книжки лучше читать, конечно, вечером после работы, кусочками, чтобы было время осознать прочитанное», — делится Заботкин. Он добавил, что старается «чередовать и писателей, и эпохи».

Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» был опубликован в 1957 году в Италии. В центре повествования — врач Юрий Живаго, его семья и друзья. Через их истории в произведении описывается жизнь российской интеллигенции в период социальных потрясений первой половины XX века, с Февральской революции до начала Великой Отечественной войны. В конце романа приведены стихотворения Живаго.

Фрагмент книги:

Юрий Живаго, «Гамлет»

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Алексей Заботкин родился в 1977 году. Получил диплом экономиста в Московском государственном университете, окончил Российскую экономическую школу.

С 2005 по 2008 год работал в «Дойче Секьюритиз» (подразделение Deutsche Bank), затем был управляющим директором по инвестиционной стратегии в инвестгруппе UCP (United Capital Partners) Ильи Щербовича. С 2009 по 2018 год работал в ВТБ — сначала заместителем гендиректора «ВТБ Управление активами», а после этого — заместителем руководителя аналитического департамента в «ВТБ Капитале».

В 2018 году возглавил департамент денежно-кредитной политики Центробанка (ДКП). После начала пандемии в 2020-м он стал заместителем председателя Банка России и куратором ДКП.

