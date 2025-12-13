«Чередую писателей и эпохи»: зампред ЦБ Заботкин назвал любимую книгу

Алексей Заботкин рассказал, что перечитывает роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. По словам замглавы ЦБ, художественную и «должностную» литературу он читает в соотношении 70 на 30

Алексей Заботкин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал в эфире Радио РБК, что помимо чтения профессиональной литературы он большое внимание уделяет художественным произведениям в пропорции, «наверное, 70 на 30».

Сейчас Заботкин перечитывает роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». «Во второй, потому что в прошлый раз я его не дочитал», — сказал Заботкин. «Художественные книжки лучше читать, конечно, вечером после работы, кусочками, чтобы было время осознать прочитанное», — делится Заботкин. Он добавил, что старается «чередовать и писателей, и эпохи».

Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» был опубликован в 1957 году в Италии. В центре повествования — врач Юрий Живаго, его семья и друзья. Через их истории в произведении описывается жизнь российской интеллигенции в период социальных потрясений первой половины XX века, с Февральской революции до начала Великой Отечественной войны. В конце романа приведены стихотворения Живаго.

Фрагмент книги: Юрий Живаго, «Гамлет» Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва Отче,

Чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идет другая драма,

И на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить — не поле перейти.

Алексей Заботкин родился в 1977 году. Получил диплом экономиста в Московском государственном университете, окончил Российскую экономическую школу.

С 2005 по 2008 год работал в «Дойче Секьюритиз» (подразделение Deutsche Bank), затем был управляющим директором по инвестиционной стратегии в инвестгруппе UCP (United Capital Partners) Ильи Щербовича. С 2009 по 2018 год работал в ВТБ — сначала заместителем гендиректора «ВТБ Управление активами», а после этого — заместителем руководителя аналитического департамента в «ВТБ Капитале».

В 2018 году возглавил департамент денежно-кредитной политики Центробанка (ДКП). После начала пандемии в 2020-м он стал заместителем председателя Банка России и куратором ДКП.