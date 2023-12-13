В Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы»
Бывшего главу «Метростроя Северной столицы» и действующего зампредседателя комитета по транспорту Владимира Шмидта задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники.
В пресс-службе комитета по транспорту сообщили РБК, что задержание не связано с его работой в комитете.
По словам источников «Фонтанки», речь может идти о хищении средств при строительстве станции «Путиловская».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.
Владимир Шмидт возглавлял «Метрострой Северной столицы» с конца 2020 года до конца 2022 года. При нем компания получила статус единственного подрядчика по проектированию, строительству и реконструкции метро. Она занималась строительством станций, которые уже находились в стадии реализации, — «Казаковская», «Путиловская», «Театральная» и «Горный институт». Однако в декабре прошлого года Шмидт написал заявление об уходе. На должности его сменил Кирилл Петров, который ушел менее чем через год. Сейчас место главы «Метрострой Северной столицы» занимает Дмитрий Васильев.
До этого Шмидт долгое время был главой строительной компании «Пилон», а также занимал пост первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
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