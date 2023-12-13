 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

В Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы»

В Санкт-Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта
В Санкт-Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы» и чиновника Владимира Шмидта. Задержание может быть связано с хищением средств при строительстве станции «Путиловской», передают «Фонтанка» и 78.ru
Владимир Шмидт
Владимир Шмидт (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Бывшего главу «Метростроя Северной столицы» и действующего зампредседателя комитета по транспорту Владимира Шмидта задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники.

В пресс-службе комитета по транспорту сообщили РБК, что задержание не связано с его работой в комитете.

По словам источников «Фонтанки», речь может идти о хищении средств при строительстве станции «Путиловская».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.

Владимир Шмидт возглавлял «Метрострой Северной столицы» с конца 2020 года до конца 2022 года. При нем компания получила статус единственного подрядчика по проектированию, строительству и реконструкции метро. Она занималась строительством станций, которые уже находились в стадии реализации, — «Казаковская», «Путиловская», «Театральная» и «Горный институт». Однако в декабре прошлого года Шмидт написал заявление об уходе. На должности его сменил Кирилл Петров, который ушел менее чем через год. Сейчас место главы «Метрострой Северной столицы» занимает Дмитрий Васильев.

До этого Шмидт долгое время был главой строительной компании «Пилон», а также занимал пост первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Санкт-Петербург задержание Шмидт метрополитен Строительство хищение средств

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В Петербурге экс-полицейского задержали за легализацию 100 тыс. мигрантов
Общество
Куратор нелегальной торговли в Петербурге получил срок за взятки полиции
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
Минобороны заявило об уничтожении цехов сбора и ремонта украинских дронов Политика, 16:20
МТС показал новые цифровые сервисы для бизнеса. Конструктор решений РБК и МТС, 16:13
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 16:02
В Подмосковье из-за сбоя перестали выдавать водительские права Общество, 15:59
Армения и Азербайджан обменялись военнопленными по формуле «2 на 32» Политика, 15:59
Tesla отзовет более 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом Авто, 15:56
Экс-директор клуба Второй лиги выплатит ₽1,8 млн по делу о подкупе судей Спорт, 15:54
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Искусственный интеллект: как развивается одна из главных технологий века Тренды, 15:53
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 15:50
Против «Аэрофлота» подан коллективный иск за отмененные билеты на Пхукет Бизнес, 15:46
В Москве отпилили голову коня Рокоссовского на горельефе «Парад Победы» Общество, 15:43
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 15:38
«Русский стандарт» Тарико возобновил погашение долгов перед «Трастом» Финансы, 15:38
Maer показал 12 декабря на рекламных экранах цитаты из Конституции России Пресс-релиз, 15:35