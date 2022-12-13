Умер автор музыки к сериалу «Твин-Пикс» Анджело Бадаламенти

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
«Известия» узнали об идее включить плату за «умные счетчики» в квитанции Общество, 04:05
Следи за собой и привычками: как пересобрать приоритеты РБК и Газпромбанк, 04:02
Politico узнал, что ЕС согласовал заморозку €6,3 млрд для Венгрии Политика, 03:48
Пушилин заявил о взятии под контроль половины территории ДНР Политика, 03:34
Пентагон заявил, что будет пересматривать присутствие атташе на Украине Политика, 03:15
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 03:03
Умер автор музыки к сериалу «Твин-Пикс» Анджело Бадаламенти Общество, 02:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Нидерландах заявили о готовности разместить у себя трибунал по Украине Политика, 02:35
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 02:22
Зеленский перечислил лидерам G7 три шага для наступления мира на Украине Политика, 02:12
Умеете ли вы распоряжаться капиталом с выгодой. Тест РБК и Сбер, 01:51
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры перед Новым годом Политика, 01:45
Reuters узнал, что в ЕС предприняли демарш после слов Макрона о гарантиях Политика, 01:40
США анонсировали переговоры с Россией о Поле Уилане Политика, 01:30
Общество ,  
0 

Умер автор музыки к сериалу «Твин-Пикс» Анджело Бадаламенти

Композитору было 85 лет. Он умер от естественных причин в окружении семьи
Композитор Анджело Бадаламенти
Композитор Анджело Бадаламенти (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу «Твин-Пикс» и фильму «Синий Бархат», умер на 86-м году жизни. Об этом cообщает The Hollywood Reporter.

Он скончался в воскресенье от естественных причин в окружении семьи в своем доме в Линкольн-Парке, штат Нью-Джерси.

Анджело Бадаламенти родился в Бруклине штат Нью-Йорк 22 марта 1937 года. Он обучался в Школе музыки Истмана и Манхэттенской школе музыки.

Сотрудничество с Линчем началось с того, что Бадаламенти наняли в качестве учителя пения для актрисы Изабеллы Росселлини на съемках фильма «Синий бархат». Линч и Бадаламенти написали песню для фильма под названием «Тайны любви» (Бадаламенти написал музыку, а Линч — стихи). В фильме Бадаламенти также снялся в роли пианиста в клубе.

Позднее он написал музыку к сериалу Линча «Твин Пикс». В 1990 Бадаламенти получил премию «Грэмми» за лучшее инструментальное поп-исполнение «Twin Peaks Theme».

Среди других его работ — музыка для фильмов «Пляж», «Долгая помолвка», «Малхолланд Драйв». Композитор сотрудничал с Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Ширли Бэсси, Патти Остин.

Помимо этого композитор сотрудничал с российским режиссером Федором Бондарчуков и написал музыку для фильма «Сталинград».

Читайте на РБК Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Военное положение и особые режимы в регионах: что грозит вашему имуществу
Фото: Hulton Archive / Getty Images Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Фото: Shutterstock «1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
Фото: Warren Little / Getty Images Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Фото: William Thomas Cain / Getty Images Как прогнать «самозванца» и научиться просить у работодателя больше
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Nike годами не видел прибыли: как не попасть в ту же ловушку
Фото: Janos Kummer / Getty Images «Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
композитор «Твин Пикс»
Материалы по теме
Умер актер из сериала «Твин Пикс» Ленни фон Долен
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter