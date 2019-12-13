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Умер снимавшийся в «Крестном отце» и «Леоне» актер Дэнни Айелло
Айелло снимался у таких режиссеров как Серджио Леоне, Фрэнсис Форд Коппола и Вуди Аллен. В основном ему доставались роли отрицательных персонажей

Американский актер Дэнни Айелло умер в возрасте 86 лет, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер.

По ее словам, актер скончался ночью 12 декабря после непродолжительной болезни.

Айелло родился в 1933 году в Нью-Йорке, помимо него, в семье было пятеро детей. В детстве он страдал от экземы, и ему приходилось носить перчатки. После окончания школы он вступил в армию и служил в Германии в послевоенные годы.

Вернувшись работал грузчиком, а потом устроился диктором на автовокзал. Когда там снимали эпизод сериала для ABC, один из актеров сказал Айелло, что тому стоит появиться на экране. Свою актерскую карьеру Айелло начал в 35 лет, ему часто доставались отрицательные персонажи.

Одним из наиболее известных фильмов с его участием стал «Крестный отец 2» (1974), где он исполнил роль гангстера Тони Розато. Он работал с Вуди Алленом («Подставное лицо», 1976), Серджио Леоне («Однажды в Америке», 1984) и Спайком Ли («Делай как надо!», 1989), а также Люком Бессоном («Леон», 1994). За работу в «Делай как надо!» Айелло был номинирован на премию «Оскар» как лучший актер второго плана, но уступил Дензелу Вашингтону, сыгравшему в военной драме Эдварда Цвика «Слава».

Автор: Константин Нагаев
Теги: актер
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