Экс-фигуранта «игорного дела» в Подмосковье задержали за кражу колес

Полиция задержала бывшего фигуранта «игорного дела», начальника управления территориальной безопасности Пушкино Романа Нищеменко, и его сына по подозрению в скручивании колес с «мерседеса»

Роман Нищеменко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Сотрудники полиции задержали начальника управления территориальной безопасности городского округа Пушкино Подмосковья Романа Нищеменко по подозрению в краже колес с автомобиля местного жителя. Об этом сообщили РБК два источника, близких к МВД. Вместе с Нищеменко был задержан его 18-летний сын Евгений, уточнили собеседники РБК.

В ночь с 9-го на 10 декабря в полицию подмосковной Ивантеевки обратился местный житель, он рассказал, что около автозаправки неизвестные снимают колеса с автомобиля «Мерседес». К моменту прибытия полицейских автомобиль уже стоял на домкрате без трех колес. Рядом была припаркована другая машина (также «Мерседес»), в багажнике которой лежало одно из колес, по данным полицейских снятое с первого автомобиля. Мужчинами, которые скручивали колеса и складывали их в свое авто, оказались Нищеменко и его сын. Их задержали и начали доследственную проверку.

Роман Нищеменко ранее возглавлял прокуратуру Пушкино и в 2011–2012 годах проходил по делу подмосковных прокуроров, по версии следствия покровительствовавших запрещенному в 2009 году игорному бизнесу. Главным обвиняемым по делу был первый заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Нищеменко наряду с сослуживцами вменялось получение взяток на 4 млн руб. в составе группы (ст. 290 УК). Нищеменко пробыл под стражей дольше почти всех фигурантов «игорного дела» (кроме Игнатенко) — 15 месяцев. В сентябре 2012 года ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Дело не дошло до суда, генпрокуратура отказалась утверждать фигурантам обвинительные заключения. О возможном прекращении дела не сообщалось, по состоянию на ноябрь 2018 года следствие формально продолжалось и было продлено до февраля 2019 года.

Адвокат Татьяна Ларина, защищавшая Нищеменко в «игорном деле», на вопрос РБК о его задержании ответила: «Я не буду говорить на эту тему». Дежурные в отделе полиции Ивантеевки и межмуниципальном управлении МВД «Пушкинское» сообщили, что не знают о задержании Нищеменко, поскольку лично не были на работе в воскресенье. РБК направил запрос в главк МВД по Подмосковью.

«Нищеменко работает в штатном режиме», — сообщил РБК врио главы Пушкинского муниципального района Михаил Перцев. По его словам, он не обладает официальной информацией о задержании Нищеменко в воскресенье. Нищеменко не ответил на звонки по рабочему номеру.