ФСБ провела обыски в Университете гражданской авиации в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские и сотрудники ФСБ провели обыски в Университете гражданской авиации, а также в фирме, которая занимается поставкой летных тренажеров. Поводом стали поставки по ФЦП

Санкт-Петербургский университет гражданской авиации (Фото: spbguga.ru)

Оперативники МВД и ФСБ пришли в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации с обысками, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. По его словам, их интересует полноразмерный тренажер самолета Bombardier CRJ 200, который вуз получил в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) от фирмы НИТА.

Тренажер, по данным правоохранительных органов, университет получил в ненадлежащем состоянии, но при этом принял его.

Как рассказал источник «Коммерсанта», также сообщивший об обысках в университете, сумма ущерба от возможного мошенничества при исполнении контракта может составить около 350 млн руб.

Как сообщает ТАСС, обыски прошли и в фирме НИТА, которая поставляет в том числе оборудование для ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в России». В ФСБ агентству подтвердили, что ее сотрудники участвовали в обысках.

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации создан в 1955 году. Вуз занимается подготовкой как пилотов и членов экипажа, так и служб управления воздушным движением.

В России два основных вуза, которые готовят специалистов такого профиля. Помимо университета в Санкт-Петербурге летчиков обучают и в Ульяновском институте гражданской авиации.