Путин предложил оптимизировать количество государственных театров

Губернаторы «должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету», заявил президент, отвечая на реплику о трудном материальном положении театров в регионах

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российские власти могут оптимизировать сеть государственных театров в стране, не исключил президент Владимир Путин.

На встрече с деятелями культуры в Ярославле, отвечая на слова гендиректора Большого театра Владимира Урина о плохом материальном положении театров в регионах, президент сказал, что сейчас в стране около 650 государственных театров. «Такого нет нигде», — отметил он.

«Многое зависит от целесообразности самой сети [театров], как ни печально это говорить, удобно или неудобно, — пояснил Путин. — Но это тоже важно — оптимизация сети». Президент добавил, что главы регионов «должны ясно понимать, что они делают, и не плодить нищету» (цитата по ТАСС).

Глава государства подчеркнул, что перед Новым годом у него пройдет встреча с губернаторами регионов. Он пообещал затронуть тему театров с ними. Он также заявил, что «если уже создано что-то или уже функционирует», то это требует поддержки и внимания. Однако не нужно плодить новые учреждения и не давать развиваться тем, что уже существуют, добавил Путин.

Господдержка театров заложена в майских указах президента. В ближайшие шесть лет власти должны будут оказать финансовую помощь для модернизации региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров.