Общество⁠,
0

Филиппины депортируют в Россию сбежавшего телефонного мошенника

По инициативе Генпрокуратуры России власти Филиппин депортируют на родину россиянина Захара Зверева, обвиняемого в крупном мошенничестве. Согласно сообщению ведомства, мужчина создал организованную группу, участники которой представлялись сотрудниками кредитных организаций и правоохранительных органов для обмана граждан.

По данным следствия, в мае 2021 года группа Зверева похитила у граждан более 3,6 млн руб. После возбуждения уголовного дела обвиняемый скрылся от правосудия, и суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Зверев был объявлен в международный розыск.

В марте 2025 года филиппинские правоохранительные органы задержали Зверева. Генпрокуратура России направила официальный запрос о его выдаче, и власти Филиппин приняли решение о депортации обвиняемого. В ближайшее время он будет передан российским правоохранительным органам для дальнейшего следствия и суда.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
отопление мошенничество мошенник мошенники суд

