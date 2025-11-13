ВС счел неправомерным доначисление пошлины за ввоз подержанного BMW
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда признала неправомерным доначисление таможенных платежей за ввоз в Россию автомобилей, купленных для личного пользования.
Верховный суд рассматривал спор россиянки Виктории Барабановой с Владивостокской таможней. В 2022 году женщина купила в Южной Корее подержанный BMW за $57,8 тыс. и заключила договор с обществом «Таможенный портал» для помощи с оформлением ввоза.
Таможня начислила ей платеж в размере 2,6 млн руб., но позже сочла цену заниженной. Ведомство изучило данные международного сайта-аукциона plc.auction, где спорный автомобиль продавали за $150 тыс. Барабанову обязали доплатить 2,8 млн руб. пошлин.
Покупательница не согласилась с решением и оспорила его. Она представила дополнительные документы, подтверждающие стоимость машины, и «то обстоятельство, что сайт plc.auction не может служить достоверным источником ценовой информации», говорилось в жалобе.
Суд первой инстанции удовлетворил требование Барабановой, но апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону таможни. После этого россиянка обратилась в Верховный суд. Там заявили, что покупатели не занимаются предпринимательской деятельностью и ограничены в возможности представления коммерческих документов. «В случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган», — добавили в Верховном суде.
