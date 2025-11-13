 Перейти к основному контенту
Общество
0

ВС счел неправомерным доначисление пошлины за ввоз подержанного BMW

Владивостокская таможня доначислила россиянке 2,8 млн руб. пошлин за ввоз подержанного BMW из Южной Кореи, заявив, что стоимость машины была занижена. Верховный суд назвал решение неправомерным
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда признала неправомерным доначисление таможенных платежей за ввоз в Россию автомобилей, купленных для личного пользования.

Верховный суд рассматривал спор россиянки Виктории Барабановой с Владивостокской таможней. В 2022 году женщина купила в Южной Корее подержанный BMW за $57,8 тыс. и заключила договор с обществом «Таможенный портал» для помощи с оформлением ввоза.

Таможня начислила ей платеж в размере 2,6 млн руб., но позже сочла цену заниженной. Ведомство изучило данные международного сайта-аукциона plc.auction, где спорный автомобиль продавали за $150 тыс. Барабанову обязали доплатить 2,8 млн руб. пошлин.

Эти иномарки попадут под льготный утильсбор в декабре. Список дилера
Авто
Kia Sportage

Покупательница не согласилась с решением и оспорила его. Она представила дополнительные документы, подтверждающие стоимость машины, и «то обстоятельство, что сайт plc.auction не может служить достоверным источником ценовой информации», говорилось в жалобе.

Суд первой инстанции удовлетворил требование Барабановой, но апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону таможни. После этого россиянка обратилась в Верховный суд. Там заявили, что покупатели не занимаются предпринимательской деятельностью и ограничены в возможности представления коммерческих документов. «В случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган», — добавили в Верховном суде.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Верховный суд таможня таможенные пошлины BMW

