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Советник главы Промсвязьбанка ответил на обвинения в избиении сына
По словам самого ребенка и его матери, отец избил его за плохие оценки в школе
Юрий Новожилов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Советник предправления Промсвязьбанка Юрий Новожилов в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что он избил сына из-за плохих оценок в школе.

«Распространенная информация не соответствует действительности», — заявил РБК Юрий Новожилов.

О факте обращения мальчика 2007 года рождения, чьи фамилия и отчество совпадают с фамилией и отчеством сына Новожилова, за медицинской помощью в клинический госпиталь «Лапино» 22 октября сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве. Эту информацию подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД. У мальчика диагностировали травму головы. По его словам, травму нанес отец. Полиция проводит проверку по ст. 144–145 УПК РФ.

О том, что несовершеннолетний является сыном советника предправления Промсвязьбанка Юрия Новожилова, сообщал Telegram-канал Baza. По данным ресурса, 12-летний сын Новожилова живет вместе с матерью, с которой его отец в разводе. Он пришел в гости к отцу, который начал проверять его оценки в школе. Банкир оказался недоволен школьными успехами сына и избил его. Мальчик пожаловался на произошедшее матери, которая отвела его к врачу. Из медицинского учреждения сообщение об избитом ребенке поступило в полицию.

РБК обратился за комментариями к матери мальчика. Также РБК направил запрос в пресс-службу Промсвязьбанка и главное управление МВД по Москве.

Юрию Новожилову 45 лет. В 1999-м он возглавил фондовый отдел Санкт-Петербургской валютной биржи. После работы в нескольких частных структурах по финансовому направлению он в 2004 году стал первым заместителем начальника департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». В 2009 году он занял пост президента Транскредитбанка, а в 2012-м был назначен исполнительным директором негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Он руководил НПФ на протяжении шести лет, до февраля 2018 года.

В декабре прошлого года он перешел на позицию советника председателя правления Промсвязьбанка. Источники «Коммерсанта» утверждали, что в перспективе его могут назначить зампредом правления, отвечающим за корпоративный блок.

Жена Новожилова, согласно данным из открытых источников, — Ольга Новожилова, владелица московского бутика модной итальянской детской одежды Monnalisa и представительница французского бренда Tartine et Chocolat.

В СМИ говорилось, что у Юрия и Ольги Новожиловых есть 17-летняя дочь. Вместе с тем было также известно и о том, что у Новожилова есть сын. Занятия сына в клубе «Школа героев Gymnasium» подтолкнули Новожилова к инвестициям в схожий проект, который позднее превратился в совместный с Минобороны проект «Гонка героев».

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев, Александра Юшкявичюте
Теги: Полиция, Промсвязьбанк, избиение
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