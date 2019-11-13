Советник главы Промсвязьбанка ответил на обвинения в избиении сына

По словам самого ребенка и его матери, отец избил его за плохие оценки в школе

Юрий Новожилов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Советник предправления Промсвязьбанка Юрий Новожилов в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что он избил сына из-за плохих оценок в школе.

«Распространенная информация не соответствует действительности», — заявил РБК Юрий Новожилов.

О факте обращения мальчика 2007 года рождения, чьи фамилия и отчество совпадают с фамилией и отчеством сына Новожилова, за медицинской помощью в клинический госпиталь «Лапино» 22 октября сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве. Эту информацию подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД. У мальчика диагностировали травму головы. По его словам, травму нанес отец. Полиция проводит проверку по ст. 144–145 УПК РФ.

О том, что несовершеннолетний является сыном советника предправления Промсвязьбанка Юрия Новожилова, сообщал Telegram-канал Baza. По данным ресурса, 12-летний сын Новожилова живет вместе с матерью, с которой его отец в разводе. Он пришел в гости к отцу, который начал проверять его оценки в школе. Банкир оказался недоволен школьными успехами сына и избил его. Мальчик пожаловался на произошедшее матери, которая отвела его к врачу. Из медицинского учреждения сообщение об избитом ребенке поступило в полицию.

РБК обратился за комментариями к матери мальчика. Также РБК направил запрос в пресс-службу Промсвязьбанка и главное управление МВД по Москве.