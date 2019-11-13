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Основателя Cirque du Soleil задержали за марихуану на Нукутепипи
Миллиардера Ги Лалиберте обвиняют в выращивании каннабиса на частном острове в южной части Тихого океана
Ги Лалиберте (Фото: Fred Prouser / Reuters)

Полиция Французской Полинезии задержала основателя канадского акробатического шоу Cirque du Soleil, миллиардера Ги Лалиберте по обвинению в выращивании каннабиса на частном острове Нукутепипи в южной части Тихого океана. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на данные прокуратуры заморской территории Франции.  

Канадский предприниматель был арестован после того, как прибыл на своем самолете. Он должен предстать перед судьей в среду, 13 ноября. 

В заявлении принадлежащей ему компании Lune Rouge говорится, что Лалиберте использует каннабис в «медицинских» и «сугубо личных» целях. Основатель Cirque du Soleil также отрицает, что он выращивал наркотики на своем острове Нукутепипи для коммерческих целей. «Лалиберте полностью отвергает любые слухи о его причастности к обороту наркотиков», — отмечается в сообщении.

По данным местного телеканала Polynesie Premiere, несколько недель назад полиция допросила одного из помощников Лалиберте по подозрению в хранении наркотиков, обнаружив в его мобильном телефоне фотографии плантаций марихуаны. Наркотики, как выяснили в полиции, выращивались в специальном закрытом контейнере, запертом на ключ.

С июля прошлого года основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте сдает в аренду свой остров Нукутепипи за €900 тыс. (около $1,3 млн) в неделю. Гостям в пользование предоставляются 16 роскошных вилл. 

В понедельник, 11 ноября, газета Le Journal сообщила, что развлекательная компания Reflector, принадлежащая Ги Лалиберте, запрашивает у правительства Квебека (Канада) $30 млн «в форме конвертируемых облигаций, займов и (или) грантов» на помощь в коммерциализации. В 2017 году следствие обнаружило, что Лалиберте пытался снизить оценку своего дома в Сен-Бруно, чтобы сэкономить $6,5 тыс. в год на налогах на недвижимость. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Cirque Du Soleil, марихуана
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