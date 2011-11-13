В Москве иномарка насмерть сбила двух человек
Общество, 13 ноя 2011, 02:58
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В Москве иномарка насмерть сбила двух человек
В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Инцидент произошел накануне вечером на юге столицы.
Автомобиль Nissan, за рулем которого находилась женщина, сбил двоих молодых людей, перебегавших дорогу вне зоны пешеходного перехода в районе Бирюлево. Потерпевшие - жители Москвы 28-летний Алексей Фролов и 24-летний Николай Филимоненко - от полученных травм скончались, передает РСН.
Водитель с места происшествия не скрывалась, сейчас она задержана. По неофициальной информации, в ее крови обнаружен алкоголь.
На место ДТП приехал глава столичного управления МВД Владимир Колокольцев. Он лично осмотрел место аварии и выслушал доклад об обстоятельствах происшествия.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.