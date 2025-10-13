 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Ученые предупредили о рисках крупного землетрясения в Северной Америке

NYT: Ученые предупредили о рисках крупного землетрясения в Северной Америке
Крупнейшее землетрясение в Северной Америке может произойти, если толчки в зоне субдукции Каскадия приведут к толчкам в зоне разлома Сан-Андреас, которые сходятся у берегов Калифорнии
Разлом Сан-Андреас
Разлом Сан-Андреас (Фото: Yann Arthus-Bertrand / Impact Photos / Global Look Press)

В США может произойти крупнейшая катастрофа, если произойдет землетрясение сразу на двух геологических разломах — Сан-Андреас и Каскадия, пишет The New York Times со ссылкой на данные ученых.

Разлом Сан-Андреас (в 2016-м был снят фильм о землетрясении на северо-западе США с таким же названием) и зона субдукции Каскадия сходятся у мыса Мендосино — самой западной точки Калифорнии, примерно в 300 км к северу от Сан-Франциско. Каскадия оттуда идет на север, Сан-Андреас — на юг.

«Часто говорят, что когда Каскадия «рванет», это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки. Но что, если Сан-Андреас задвижется одновременно? Это будет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки с другими масштабами», — сказал почетный профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер. Десять лет назад он уже предупреждал о возможных катастрофах из-за Каскадии.

Новые результаты исследований показали, что землетрясения в зоне Каскадии приводили к землетрясениям в зоне Сан-Андреаса. Как предположил Голдфингер, «за последние, скажем, 2,5 тыс. лет, все восемь крупнейших землетрясений Каскадии вызывали соответствующее землетрясение на Сан-Андреас».

Научный сотрудник Сейсмологической лаборатории Колтеха Люси Джонс отметила, что в этом можно проследить закономерность, но для ее подтверждения нужно больше доказательств.

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4
Общество

Последнее крупное землетрясение в Калифорнии произошло более ста лет назад, в 1906 году. Эпицентр находился поблизости от Сан-Франциско. По разным оценкам, магнитуда составила около 8, число жертв — от 700 до 3 тыс., половина из 400 тыс. жителей города осталась без крова. В результате также произошло смещение грунта в зоне длиной около 500 км на севере разлома Сан-Андреас, в том числе и в районе Мендосино.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Калифорния землетрясение США
