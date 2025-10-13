МДА заявила о росте отказов в выдаче систем непрерывного контроля глюкозы

Пациенты с сахарным диабетом чаще сталкиваются с отказами в выдаче систем непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила Московская диабетическая ассоциация. В депздраве говорят об отсутствии случаев отказа в проведении комиссий

Фото: Habrovich / Shutterstock

Пациенты с сахарным диабетом стали чаще сталкиваться с отказами в выдаче систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), об этом Московская диабетическая ассоциация сообщила в письме в департамент здравоохранения столицы. Взрослым пациентам эти системы закупают индивидуально за счет средств регионов по решению врачебных комиссий.

Ассоциация подсчитала, что более 7 тыс. пациентов с сахарным диабетом, которые ранее получали системы НМГ и имеют медицинские показания для закупки этих медицинских изделий, в последнее время столкнулись с отказом в проведении врачебной комиссии. 5,2 тыс. пациентов с сахарным диабетом первого типа и 1,8 тыс. пациентов с диабетом второго типа, которым одобрили индивидуальную закупку систем НМГ на 2025 год, со второго квартала этого года их не получили, подсчитали в ассоциации.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) — позволяют круглосуточно отслеживать уровень сахара в организме и сигнализируют, когда показатели выходят на норму. Согласно действующим программам, бесплатно их выдают детям с диабетом первого типа и беременным женщинам. Для взрослых пациентов старше 18 лет их могут закупать по решению врачебной комиссии в случае индивидуальных показателей.

В письме ассоциация попросила Департамент здравоохранения принять меры для разрешения ситуации и возобновления выдачи систем НМГ взрослым пациентам. В начале октября департамент направил в ассоциацию ответ, с которым ознакомился РБК. В нем говорится, что порядок льготного обеспечения взрослых пациентов с сахарным диабетом системами НМГ сейчас не регламентирован, но они действительно могут быть закуплены по решению врачебных комиссий.

Президент МДА Эльвира Густова рассказала, что ассоциация направила заявления в управление Следственного комитета по Москве «в связи с нарушением прав пациентов старше 18 лет по обеспечению их системами НМГ», а также отправили информацию о сложившейся ситуации в территориальные органы Росздравнадзора по Москве и области.

Некоторые пациенты попытались решить проблемы самостоятельно, обратившись в Следственный комитет. Так в сентябре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по городу Москве Дмитрию Беляеву доложить о предварительных и окончательных результатах проверки о нарушении прав пациентки с сахарным диабетом, которой не предоставляют датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы. В жалобе, поступившей в СК, утверждалось, что пациентка не получала датчики к системам НМГ на протяжении года, а в медицинском учреждении игнорировали жалобы на ухудшение состояния здоровья и отказывали в проведении врачебной комиссии, сообщал Следственный комитет «Вконтакте».

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что в настоящий момент не зафиксировано ни одного случая отказа в проведении врачебной комиссии пациенту в случае, если он объективно нуждается в назначении системы НМГ. Департаменту также не известно о ситуациях, при которых пациент с назначенной системой НМГ не был ей обеспечен за счет средств бюджета.

В то же время в ведомстве отметили, что основной способ самоконтроля гликемии осуществляется при помощи тест-полосок и глюкометра, а система НМГ может использоваться исключительно как дополнение, а не замена тест-полоскам. Это связано с тем, что тест-полосками измеряется уровень сахара в крови, а система НМГ получает показатель сахара в инстерциональной жидкости в подкожной клетчатке, пояснили в департаменте, добавив, что все взрослые пациенты Москвы бесплатно получают тест-полоски.

Вице-президент Московской диабетической ассоциации Булат Валитов говорит, что «более эффективный контроль уровня глюкозы в моменте улучшает прогнозы пациента в долгосрочной перспективе: он будет иметь оптимальный гликемичнский контроль и меньший риск осложнений заболевания на протяжении более продолжительного периода времени».

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный на конференции «Право на здоровье» в сентябре напоминал, что деньги на закупку систем НМГ выделяются в том числе в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», но они предусматривают закупку только для детей и беременных. По его словам, «надо создавать единую программу, которая будет обеспечивать равные права для всех граждан, которые в этом нуждаются, независимо от региона проживания и возраста».

По данным ассоциации поддержки пациентов «Диабет Лайф», всего 65% пациентов с сахарным диабетом первого типа в России обеспечены системами НМГ и только 10% из них получают их бесплатно.