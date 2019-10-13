В российском Совбезе назвали общее число жертв терактов во всем мире

По мнению заместителя секретаря Совбеза, после разгрома в Сирии и Ираке экстремисты вынашивают планы по проникновению в другие регионы мира

В этом году жертвами крупных терактов в различных странах мира стали 9 тыс. человек, сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. По его словам, последствия действий экстремистов испытали на себе около 70 государств, но основными их целями являются страны, которые внесли наибольший вклад в борьбу с международным терроризмом.

Беспрецедентным по дерзости терактом Коков назвал нападение террористов в Шри-Ланке, где от рук боевиков 359 человек погибли, более 500 были ранены. «Террористы действовали безжалостно, с исключительным цинизмом», — сказал он.

Коков согласился с тем, что к настоящему времени угроза создания террористического квазигосударства на Ближнем Востоке ликвидирована, что привело к снижению числа терактов по сравнению с 2017 годом. Но боевики, по словам Кокова, после разгрома в Сирии и Ираке не собираются сдаваться и вынашивают планы по переброске своих сил в другие регионы мира. При этом он отметил, что теракты в странах Запада провоцируют ответную реакцию со стороны ультраправых радикалов, нападающих на мечети в Германии, Великобритании, США.

Что касается источников финансирования терроризма, то здесь Коков отметил использование экстремистами криптовалют, мусульманских гуманитарных фондов, фирм, которые занимаются спекуляциями на фондовой бирже.

«Особое значение в финансировании терроризма приобретают доходы от незаконного оборота оружия, нелегального производства и продажи наркотических средств. Весьма прибыльным криминальным бизнесом для них стала транспортировка нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Афганистана», — добавил заместитель секретаря Совбеза.