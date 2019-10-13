Кремль объяснил предпочтения Путина при выборе мест для отдыха

Президент любит проводить отпуск в России, потому что это красивая и богатая страна. Но даже на отдыхе он думает о работе, сказал Песков

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Путин. Кремль» рассказал, что глава государства любит отдыхать именно в России.

«Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Представитель Кремля при этом отметил, что в задачи президента входит в том числе популяризация мест в России, о существовании которых большинство граждан могут не знать.

При этом Песков выразил уверенность, что Путин и на отдыхе не перестает думать о работе. «Президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах, и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. И это не прекращается ни днем, ни ночью», — добавил он.

Неделю назад Путин, отмечавший свое 67-летие, взял краткосрочный отпуск и поехал отдыхать в Сибирь. На фотографиях, сделанных представителями президентского пула, видно, как он гуляет по лесу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава государства несколько раз ездил в отпуск и на выходные в Сибирь. В Туве и Хакасии он ловил рыбу, в Иркутской области охотился.

В 2007 году Путин вместе с князем Монако Альбером II сплавлялся по Енисею, а в 2011-м вместе с Дмитрием Медведевым рыбачил в Астраханской области.