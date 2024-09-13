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Пьяные черви и голуби-наводчики: за что вручили Шнобелевскую премию

В Гарварде прошла 34-я церемония вручения Шнобелевской премии. Пародия на Нобелевскую премию дается за исследования, которые «сначала заставляют засмеяться, а затем — задуматься».

Премию мира присудили покойному американскому психологу Берресу Скиннеру, который предложил размещать голубей внутри ракет и использовать как наводчиков. В 1940-х он разработал специальную упряжку для птиц и обучил голубей «клевать» по целям на экране. Несмотря успехи в тренировке птиц, в США решили закрыть проект.

Премию по демографии вручили доктору Сол Ньюман из Оксфордского университета. Проведя «детективную работу», он обнаружил, что большинство долгожителей стали таковыми из-за бюрократических ошибок — в регионах, где они жили, исторически чаще ошибались при выдаче свидетельств о рождении и смерти.

Французские врачи решили узнать, зависит ли направление завитков волос от того, в каком полушарии Земли они живут. Результаты показали, что у жителей южного полушария волосы чаще закручиваются по часовой стрелке, а в северной — наоборот. За это открытие они получили премию по анатомии.

Премию по физике получили ученые, доказавшие, что мертвая форель может плавать, причем против течения. Исследование более десяти лет проводили в Гарвардском университете. Результаты показали, что это может случиться, если по течению реки, например, стоит цилиндрическое препятствие, за которым образуется так называемая вихревая дорожка

Не повод для смеха: кто и за что получал Шнобелевскую премию
Общество
Фото:Gretchen Ertl / Reuters

Команда из Амстердама получила премию по химии за разработку способа отделения пьяных червей от трезвых. Награду в области медицины присудили ученым, которые выяснили: лекарства-пустышки с побочными эффектами, которые есть у работающих препаратов, более эффективны, чем плацебо без тех же побочек.

Премия в области ботаники досталась Джейкобу Уайту из США и Фелипе Ямашите из Германии. Они доказали, что некоторые растения могут имитировать форму листьев находящихся рядом искусственных растений.

Премию в области теории вероятности получили ученые из нескольких европейских стран, которые теоретически и практически доказали, что подкинутая монета чаще падает на ту же сторону, на которой лежала. Для это 48 человек подкинули монетку почти 351 тыс. раз. Они намерены продолжать эксперименты.

Премию по физиологии получили японские ученые, выяснившие, что свиньи и грызуны могут дышать задним проходом. Исследование опубликовали еще в 2021 году. Ученые надеялись, что открытие поможет людям с дыхательной недостаточностью — в условиях пандемии аппаратов для искусственной вентиляции легких не хватало на всех.

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