Вероника Кастро из «Богатые тоже плачут» объявила о завершении карьеры

Вероника Кастро из «Богатые тоже плачут» объявила о завершении карьеры

Актриса и певица объяснила свое решение усталостью от агрессии и зла. Российским зрителям Кастро запомнилась по сериалам «Дикая Роза» и «Богатые тоже плачут»

Главная героиня сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» Вероника Кастро заявила о завершении творческой карьеры. Об этом 66-летняя актриса написала в своем Instagram.

«Я прощаюсь с тем, что я так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет», — сообщила она. Свое решение Кастро объяснила усталостью от агрессии и зла и желанием «жить в своем мире».

Вероника Кастро стала популярно в республиках бывшего СССР и в России благодаря своим ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Также Кастро выпустила 20 музыкальных альбомов.

«Богатые тоже плачут» стали показывать на советском телевидении в ноябре 1991 года. В нем Кастро сыграла роль Марианы Вильяреаль. Он стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР после теленовеллы «Рабыня Изаура».

«Дикая Роза» стала выходить на российских экранах в 1994 году.