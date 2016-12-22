При перевозке в Гохран 260 золотых монет подменили гаечными ключами

При транспортировке из Курска в Москву похитили клад золотых монет стоимостью 3,5 млн руб. Когда сотрудники открыли опечатанную коробку, то обнаружили гаечные ключи и степлер

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При транспортировке в Гохран были похищены золотые монеты Российской империи стоимостью 3,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Клад из 260 монет конца XlX — начала XX века при ремонте своего дома под полом обнаружил житель Курска. Монеты были у него изъяты сотрудниками полиции, их поместили в комнату хранения вещественных доказательств в отделении полиции.

Оттуда клад был отправлен в Гохран в Москву. Однако там при вскрытии ​в опечатанной коробке обнаружились три гаечных ключа и степлер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения).

В марте 2017 года из берлинского музея Боде похитили одну из самых больших и самых дорогих монет в мире — отчеканенный в Канаде «Большой кленовый лист» весит 100 кг. Номинал монеты составляет 1 млн канадских долларов (примерно $750 тыс.), однако реальная ее стоимость в оценивается в несколько раз больше.