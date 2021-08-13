В США доля белых людей в населении сократилась до рекордного уровня

Доля белокожих в этническом составе населения США впервые опустилась ниже 60%, а доля латиноамериканцев, напротив, выросла на 23%. В целом в США зафиксировали самый медленный прирост населения со времен Великой депрессии

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США были опубликованы подробные результаты переписи населения 2020 года, из которых следует, что доля белокожего неиспаноязычного населения в стране впервые с начала ведения учета оказалась менее 60%, сообщает Associated Press.

Если в 2010 году доля белокожего населения составляла 63,7%, то в 2020 году она снизилась до 57,8%, что стало самым низким показателем за историю переписи. Это обусловлено снижением рождаемости среди белых женщин по сравнению с латиноамериканками и азиатками, пишет AP.

Напротив, группа людей, идентифицирующих себя как латиноамериканцы, выросла на 23% за десять лет, до 18,7%. В итоге они составляют вторую по объему группу в составе населения США. Еще 12,4% — чернокожие, 6% — азиаты, пишет Financial Times.

При этом белые остаются наиболее многочисленной группой в США, кроме нескольких штатов. По данным последней переписи, ситуация поменялась в Калифорнии. Там крупнейшей расовой группой стали латиноамериканцы, доля этого населения выросла за десять лет с 37,6 до 39,4%. Доля белых людей в штате сократилась с 40,1 до 34,7%. Белые неиспаноязычные жители США также не являются доминирующей группой на Гавайях, в Нью-Мексико и округе Колумбия.