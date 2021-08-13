Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью

Отец Бритни Спирс согласился после 13 лет опекунства отказаться от прав опеки над дочерью. Он контролировал личные и финансовые дела певицы, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры

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Джейми Спирс согласился отказаться от опекунства над своей дочерью певицей Бритни Спирс. Об этом со ссылкой на документы, которые планируют подать адвокаты Джейми Спирса, сообщил портал TMZ.

«Несмотря на то что господин Спирс является постоянной целью безосновательных нападок, он не считает, что публичная борьба с дочерью за то, чтобы продолжить быть ее опекуном, будет в ее интересах», — сказано в документе, который цитирует TMZ.

Информацию о том, что Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью, также подтвердил адвокат певицы Мэтью Розенгарт, пишет Reuters.

По информации TMZ, Спирс готов работать с судом и адвокатом дочери над «упорядоченной» передачей опекунства новому опекуну.