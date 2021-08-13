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Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью

Отец Бритни Спирс согласился после 13 лет опекунства отказаться от прав опеки над дочерью. Он контролировал личные и финансовые дела певицы, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры
Фото: AP
Фото: AP

Джейми Спирс согласился отказаться от опекунства над своей дочерью певицей Бритни Спирс. Об этом со ссылкой на документы, которые планируют подать адвокаты Джейми Спирса, сообщил портал TMZ.

«Несмотря на то что господин Спирс является постоянной целью безосновательных нападок, он не считает, что публичная борьба с дочерью за то, чтобы продолжить быть ее опекуном, будет в ее интересах», — сказано в документе, который цитирует TMZ.

Информацию о том, что Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью, также подтвердил адвокат певицы Мэтью Розенгарт, пишет Reuters.

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Бритни Спирс

По информации TMZ, Спирс готов работать с судом и адвокатом дочери над «упорядоченной» передачей опекунства новому опекуну.

В июне Бритни Спирс выступила перед судом в Лос-Анджелесе и попросила отменить продолжающееся 13 лет опекунство над ней. Певица заявила, что ее постоянно контролировали и заставляли работать, в том числе выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещают вновь выйти замуж и завести детей.

Кроме того, Спирс попросила суд позволить нанять ей собственного адвоката. До этого интересы певицы представлял адвокат ее отца, поскольку в 2008 году суд постановил, что Спирс недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста.

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В июле суд позволил Спирс выбрать адвоката без одобрения своих опекунов. Им стал Мэтью Розенгарт, который широко известен в Голливуде. В разное время он представлял интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца Спирс в злоупотреблении опекунством и растрате состояния певицы.

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Фото:Group LA/Disney Channel via Getty Images

В 2007 году психическое здоровье Спирс, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. В 2008 году певицу признали частично недееспособной и назначили ей опекунов.

Джеймс Спирс контролирует личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. Он опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что защитил дочь, когда та была душевном и эмоциональном кризисе и ей манипулировали другие люди. Спирс также отрицает, что заставлял певицы что-либо делать, в том числе выступать.

Розенгарт потребовал, чтобы Спирса заменили на аудитора Джейсона Рубина, который специализируется на судебной бухгалтерии и неоднократно имел дело со случаями передачи обязательств по опекунству, сообщил Fox News. Адвокат оценил состояние певицы примерно в $60 млн.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Бритни Спирс опека
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