Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью

В июне Бритни Спирс выступила перед судом в Лос-Анджелесе и попросила отменить продолжающееся 13 лет опекунство над ней. Певица заявила, что ее постоянно контролировали и заставляли работать, в том числе выступать на сцене. По словам Спирс, ей также запрещают вновь выйти замуж и завести детей.
Кроме того, Спирс попросила суд позволить нанять ей собственного адвоката. До этого интересы певицы представлял адвокат ее отца, поскольку в 2008 году суд постановил, что Спирс недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста.
В июле суд позволил Спирс выбрать адвоката без одобрения своих опекунов. Им стал Мэтью Розенгарт, который широко известен в Голливуде. В разное время он представлял интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и других. Розенгарт обвинил отца Спирс в злоупотреблении опекунством и растрате состояния певицы.
В 2007 году психическое здоровье Спирс, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном. В 2008 году певицу признали частично недееспособной и назначили ей опекунов.
Джеймс Спирс контролирует личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. Он опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что защитил дочь, когда та была душевном и эмоциональном кризисе и ей манипулировали другие люди. Спирс также отрицает, что заставлял певицы что-либо делать, в том числе выступать.
Розенгарт потребовал, чтобы Спирса заменили на аудитора Джейсона Рубина, который специализируется на судебной бухгалтерии и неоднократно имел дело со случаями передачи обязательств по опекунству, сообщил Fox News. Адвокат оценил состояние певицы примерно в $60 млн.