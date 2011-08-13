Британских хулиганов накажет "суперкоп" из Нью-Йорка

Власти Великобритании, в которой целую неделю бушуют массовые беспорядки, обратились за помощью к бывшему шефу полиции Нью-Йорка Уильяму Браттону.

Администрация премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона пригласила его на должность консультанта по борьбе с уличной преступностью, сообщает Associated Press.

У.Браттон ответил согласием на предложение британского правительства. Сообщается, что этой осенью он проведет ряд встреч в Соединенном Королевстве, где поделится своим богатым опытом противостояния уличной преступности. Консультировать британскую сторону У.Браттон будет на безвозмездной основе.

Бывший глава полицейского департамента Нью-Йорка имеет прочную репутацию борца с уличными бандами. Помимо Нью-Йорка У.Браттон также возглавлял полицию Лос-Анджелеса и Бостона. Сейчас он занимает должность управляющего в международной компании, занимающейся вопросами безопасности.

Ранее на неделе Д.Кэмерон сообщил членам парламента, что не позволит запугать улицы Великобритании и готов обратиться за помощью к США.

Напомним, 6 августа 2011г. в окраинном районе Лондона Тоттенхэм начались массовые беспорядки. Их участники, преимущественно представители этнических меньшинств, выступили против излишней жестокости полиции, проявленной при задержании предполагаемого наркоторговца. Возмущенные жители лондонских пригородов принялись жечь автомобили и громить магазины.

7 августа беспорядки распространились на ряд других районов Лондона, а также на другие города страны, в том числе Манчестер, Бирмингем, Ливерпуль и Ноттингем. За все время беспорядков в Великобритании были задержаны более 1 тыс. человек, не менее 30 пострадали. Кроме того, в Бирмингеме, защищая свою собственность от мародеров, погибли три человека - они были задавлены автомобилем.