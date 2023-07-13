СК обвинил летчика и школьника в работе на мошеннический call-центр Кобы

В ОПГ работали несколько десятков сотрудников, которые по своим полномочиям делились на кураторов, рекрутеров, операторов и курьеров

Фото: СК РФ

В понедельник, 10 июля, следователи СКР по Волгоградскому гарнизону возбудили уголовное дело об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении бывшего военного летчика-инструктора лейтенанта ВВС Андрея Титова и бывшего учащегося общеобразовательной школы Р. (данные подростка есть у редакции).

Титова также подозревают в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 4 ст. 150 УК). Об этом РБК сообщили два источника в региональном управлении следственного комитета. Дело также было возбуждено в отношении неустановленных лиц.

По версии следствия, решение о создании преступного сообщества было принято в сентябре 2022 года неизвестным человеком, который обладал «лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в интернете».

Подозреваемый, имя которого следствию предстоит выяснить, пользовался в Telegram учетными записями Koba и Benificiary. Он имел доступ к базам данных с контактной информацией, рассказал один из источников. По словам собеседника РБК, деятельность преступной организации была закамуфлирована под call-центр. В ОПГ работали несколько десятков сотрудников, которые по своим полномочиям делились на кураторов, рекрутеров, операторов и курьеров.

В материалах дела говорится, что подразделения call-центра были функционально и территориально обособлены и действовали на территории Волгоградской области и Краснодарского края. ОПГ специализировалась на телефонных мошенничествах путем обмана пожилых людей. По словам собеседника, мошенники звонили, как правило, пенсионерам от лица сотрудников правоохранительных органов и говорили, что их родственник задержан по тем или иным причинам и для его освобождения требуется заплатить крупную сумму.

Следователям удалось выяснить, что с сентября 2022-го по март 2023 года Андрей Титов действовал в качестве курьера. Он получал указания от своих кураторов и под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственника, совершившего ДТП, забрал в общей сложности 2,3 млн руб. Следствию известно о восьми подобных эпизодах. Все потерпевшие были женщинами пожилого возраста, проживающими в Волгограде и Краснодарском крае.

Параллельно с работой курьера Титов завербовал для работы в мошенническом call-центре 17-летнего подростка, учащегося средней школы. По версии следствия, молодой человек успел поработать в call-центре в качестве курьера три месяца и забрал у проживающей в Волгоградской области пенсионерки 100 тыс. руб. Деньги были присвоены также под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственника, совершившего ДТП.

Титов заключен под стражу, а в отношении молодого человека избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

По данным «Коммерсанта», к расследованию дела была привлечена ФСБ.