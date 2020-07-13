СК проверит начальника СИЗО из-за инцидента с координатором Gulagu.net

Борис Ушаков, который уже несколько недель находится в СИЗО по обвинению в изнасиловании, обвинил сотрудников ФСИН в попытке доведения до самоубийства. Во время голодовки к нему подсадили арестанта, который при нем употреблял пищу

Фото: Борис Ушаков / Facebook

Следственный комитет проведет проверку жалобы находящегося в СИЗО координатора правозащитного проекта Gulagu.net Бориса Ушакова, заявившего о том, что сотрудники изолятора попытались довести его до самоубийства, сообщили источники РБК в ГСУ СКР по Москве и собеседник, близкий к СКР.

Информацию об этом ведомство подтвердило в ответе на запрос РБК. «Информируем вас, что по обращению указанного гражданина следственными органами проводится процессуальная проверка в порядке ст. 141–145 УПК РФ, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц администрации учреждения», — говорится в ответе управления по взаимодействию со СМИ.

О жалобе Ушакова 10 июля написал Telegram-канал Baza.

Борис Ушаков был задержан в Москве в конце июня. Его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с угрозами убийством.

По словам собеседников РБК, инцидент был связан с объявленной Ушаковым сухой голодовкой. Принимать пищу он отказался вскоре после задержания и отправки в СИЗО-7 в Москве (СИЗО «Капотня»). С 20 июня к нему в камеру был переведен другой заключенный, который употреблял пищу. Это Ушаков трактовал как попытку создать невыносимые условия содержания с целью доведения до самоубийства.