Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 12:29
Риски на триллионы: сколько стоят кибератаки и как от них защититься РБК и #CloudMTS, 16:47 Владелец паба в Англии огородил барную стойку электрическим забором Стиль, 16:47 Белоусов заявил о предварительной оценке уровня безработицы в июне в 6,3% Общество, 16:41 «Сбербанк Управление Активами» назван «Управляющей компанией года»​ Пресс-релиз, 16:33 СК проверит начальника СИЗО из-за инцидента с координатором Gulagu.net Общество, 16:32 Антропология вместо больших данных: как персонализировать сервис Pro, 16:30 МИД предостерег от эскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана Политика, 16:30 Матвиенко назвала провокацией рассуждения о деноминации рубля Финансы, 16:30 Аудит выявил нарушения в финансовой деятельности РУСАДА Спорт, 16:28 На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром Общество, 16:11 Полиция начала проверку информации о стрельбе из автомобиля в Москве Общество, 16:07 Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией Бизнес, 16:05 «Норникель» отчитался о трате 6 млрд руб. на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3 Общество, 15:59 В S7 призвали увеличить выплаты авиакомпаниям за снижение пассажиропотока Бизнес, 15:57
Общество ,  
0 

СК проверит начальника СИЗО из-за инцидента с координатором Gulagu.net

Борис Ушаков, который уже несколько недель находится в СИЗО по обвинению в изнасиловании, обвинил сотрудников ФСИН в попытке доведения до самоубийства. Во время голодовки к нему подсадили арестанта, который при нем употреблял пищу
Фото: Борис Ушаков / Facebook
Фото: Борис Ушаков / Facebook

Следственный комитет проведет проверку жалобы находящегося в СИЗО координатора правозащитного проекта Gulagu.net Бориса Ушакова, заявившего о том, что сотрудники изолятора попытались довести его до самоубийства, сообщили источники РБК в ГСУ СКР по Москве и собеседник, близкий к СКР.

Информацию об этом ведомство подтвердило в ответе на запрос РБК. «Информируем вас, что по обращению указанного гражданина следственными органами проводится процессуальная проверка в порядке ст. 141–145 УПК РФ, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц администрации учреждения», — говорится в ответе управления по взаимодействию со СМИ.

О жалобе Ушакова 10 июля написал Telegram-канал Baza.

Борис Ушаков был задержан в Москве в конце июня. Его обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с угрозами убийством.

По словам собеседников РБК, инцидент был связан с объявленной Ушаковым сухой голодовкой. Принимать пищу он отказался вскоре после задержания и отправки в СИЗО-7 в Москве (СИЗО «Капотня»). С 20 июня к нему в камеру был переведен другой заключенный, который употреблял пищу. Это Ушаков трактовал как попытку создать невыносимые условия содержания с целью доведения до самоубийства.

СК начал проверку по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 110 УК (доведение до самоубийства) в отношении начальника СИЗО Василия Кухленко. Следственным изолятором он руководит с февраля 2020 года.

«Эта информация не соответствует действительности», — сообщили РБК в пресс-службе ФСИН России на вопрос о проверках СК в отношении начальника ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве Кухленко и других сотрудников.

Параллельно, как сообщают источники РБК, Следственный комитет ведет проверку в отношении самого Бориса Ушакова по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Это связано с тем, что он во время голодовки несколько раз нецензурно выражался в адрес инспектора отдела режима СИЗО, а также первого заместителя директора УФСИН Анатолия Рудого.

Правозащитный проект Gulagu.net был создан в 2011 году. Его задачей авторы называют раскрытие случаев коррупции во ФСИН, помощь оказавшимся в местах лишения свободы и их родственникам, содействие гуманизации пенитенциарной политики. Основатель проекта Владимир Осечкин в 2015 году покинул Россию после обыска по делу о мошенничестве. 3 июля 2020 года он был заочно арестован по обвинению в совершении преступлении по ч. 2 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц или с причинением значительного ущерба).

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: СИЗО, самоубийство, правозащитник
Материалы по теме
Во Владимире координатора Gulagu.net арестовали на пять суток
Общество
Следователи пришли с обыском к координатору Gulagu.net
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter