Ученик сообщил о смерти поэта-шестидесятника Виктора Сосноры

Автор одного из переводов «Слова о полку Игореве» скончался на 84-м году жизни

Фото: http://sosnora.poet-premium.ru/

В Санкт-Петербурге умер советский и российский поэт и писатель Виктор Соснора, сообщил РБК переводчик Вадим Лурье.

По его словам, последнюю неделю Соснора плохо себя чувствовал. Накануне его поместили в Мариинскую больницу. Несмотря на все старания врачей, 83-летний поэт умер в реанимации через несколько часов после проведенной операции.

В Мариинской больнице отказались подтвердить РБК факт смерти литератора.

Виктор Соснора родился в апреле 1936 года в Крыму. Часть войны он провел в блокадном Ленинграде, откуда его вывезли по Дороге жизни. В 1943–1945 годах был сыном полка в Войске Польском, прошел с ним до Германии.

После окончания войны Соснора учился в Ленинграде, а в 1960-е годы начал активно заниматься писательской деятельностью. Часть его книг выходила официально, но были и многочисленные работы, которые распространялись через самиздат.

Среди произведений Сосноры — переложение на современный лад «Слова о полку Игореве» и «Сказания о граде Китеже».

Соснора был членом Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреатом целого ряда литературных премий.