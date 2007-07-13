За Ираном могли следить вражеские белки-шпионы

В иранских СМИ появились заявления, что полиция Ирана арестовала четырнадцать белок по подозрению в шпионаже. Группа грызунов была обнаружена полицейскими на государственной границе, и все они были оснащены подслушивающими устройствами.

Удивительная информация была обнародована главным информационным агентством Ирана Islamic Republic News Agency (IRNA). По заверению работников агентства, белки были специально запущены на территорию Ирана иностранными разведывательными службами, но были пойманы уже через две недели местными полицейскими.

Тем временем в министерстве иностранных дел Ирана заявили, что "данная история – полная чушь". По поводу правдивости столь необычной информации выразили сомнение и представители полиции. "Я слышал об этой истории, но не обладаю довольно точной информацией", - сказал начальник полиции Ирана.

Если все-таки сообщение о белках правдиво, это будет первый раз, когда животные были использованы в качестве шпионов. Что-то подобное было лишь во время Второй мировой войны, когда вооруженные силы использовали голубей для передачи жизненно важной информации из оккупированного Парижа, а также не так давно в Кувейте, где американские моряки брали куриц в качестве средства определения степени химического заражения.