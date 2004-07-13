В Ватикане восстановили "Ад"

Специалисты видеотеки Ватикана объявили о завершении реставрационных работ над фильмом Джузеппе Беррарди "Ад", снятым по мотивам одноименной поэмы Данте Алигьери, являющейся первой частью трилогии "Божественная комедия".

Директор видеотеки Святого Престола Энрике Планас считает, что переоценить это событие невозможно: "Это первый случай, когда мы видим такие сложные спецэффекты, используемые в современных съемках, в тогдашнем игровом кино. До сих пор считалось, что эти эффекты впервые использовали американские режиссеры. Теперь пальма первенства возвращается к итальянцам", - заявил он.

Фильм, считавшийся до недавнего времени утраченным, был снят в 1909г. В течение последующих десятилетий о фильме много говорили, режиссеры и критики не теряли надежды его найти и восстановить, передает Euronews. Теперь киноверсия путешествия великого флорентийца по царству теней в сопровождении предтечи и учителя - Вергилия - скоро станет доступна широкому зрителю.