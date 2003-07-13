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В Приморье взорвался склад боеприпасов ТОФ
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В Приморье взорвался склад боеприпасов ТОФ
Общество, 13 июл 2003, 11:10
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В Приморье взорвался склад боеприпасов ТОФ
На складах Тихоокеанского флота в Приморье, расположенных в п.Таежный Надеждинского района взорвались боеприпасы, есть пострадавшие. Первые взрывы прогремели в 4.30 утра по местному времени.

С самого начала снаряды взрывались сериями. По данным ТОФ, на складах арсенала хранятся корабельные артиллерийские снаряды, радиус разлета которых от взрывов превышает 300 м.

По предварительной версии, причиной пожара на флотском арсенале в Приморье стала сигнальная ракета, выпущенная в районе расположенного в 2 км от складов дачного поселка. По свидетельству очевидцев, она попала в вентиляционный колодец и вызвала пожар на арсенале, где хранятся корабельные артиллерийские снаряды.

По уточненным данным Главного управления ГО и ЧС Приморского края, от последствий взрывов пострадали 13 человек. Шесть человек госпитализированы, остальным оказана помощь на месте. В основном, это жители Владивостока, отдыхавшие на своих дачах. Огнем повреждены или уничтожены свыше 20 дач.

На месте чрезвычайного происшествия продолжает работу оперативная следственная группа. Арсенал по-прежнему оцеплен военными моряками и милицией. В районе военных складов находятся командующий ТОФ адмирал Виктор Федоров, начальник УВД Приморского края генерал-майор Николай Вачаев и руководитель МЧС края генерал-майор Владимир Башкиров.

Теги: Приморье , артиллерийский снаряд , Виктор Федоров
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