Умер убивший афганского диктатора Амина спецназовец «Альфы» Плюснин

Амин получил смертельное ранение осколком гранаты, которую Александр Плюснин кинул во время штурма резиденции афганского диктатора советским спецназом 27 декабря 1979 года

Александр Плюснин (Фото: alphagroup.ru)

Умер бывший сотрудник спецподразделения «Альфа» Александр Плюснин, который лично ликвидировал афганского диктатора Хафизуллу Амина во время штурма его резиденции. Об этом сообщил совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в Telegram-канале.

«На 73-м году жизни скончался Александр Николаевич Плюснин. Герой штурма дворца Амина. Мастер спорта СССР и многократный чемпион КГБ СССР по самбо. Легенда отечественного спецназа», — говорится в сообщении.

В Ассоциации отметили, что Плюснин был «человеком войны», созданным для своей работы, и за всю историю Группы «А» «не было такого второго бесшабашного и отчаянно смелого бойца».

Амин был смертельно ранен осколком гранаты, которую Плюснин кинул во время штурма резиденции афганского диктатора советским спецназом 27 декабря 1979 года. Советское правительство решилось свергнуть Амина, хотя он и объявил о строительстве социализма в Афганистане, потому что его правление не пользовалось популярностью среди населения, а это грозило риском переворота и выходом Афганистана из-под советского влияния.

Следствием операции по ликвидации Амина стало начало широкомасштабной войны в Афганистане.

Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979-го до 15 февраля 1989 года. 14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в Афганистане. CCCР обязался вывести свой контингент. США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.