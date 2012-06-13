"Мертвый" террорист призвал исламистов помочь сирийским мятежникам

В среду утром на одном из исламистских веб-сайтов, находящихся под контролем террористической группировки "Аль-Кайеда", появилось видеообращение Абу Яхья аль-Либи, которого американская сторона называла вторым человеком в этой организации после Усамы Бен-Ладана. Примерно за неделю до этого Белый дом сделал официальное заявление о том, что террорист был убит в Пакистане при ударе американского беспилотного летательного аппарата на севере страны.

Фото: AP

В ролике А.Яхья аль-Либи призывает всех "братьев"-исламистов помочь повстанцам, протестующим против режима Башара Асада в Сирии.

"Мы призываем наших братьев в Иране, Иордании и Турции прийти на помощь своим братьям", - говорится в сообщении. Как сообщает Reuters, пока неизвестно, когда именно был сделан ролик, сообщается лишь, что съемка была произведена в текущем году. В связи с этим примечательно, что А.аль-Либи в видеофрагменте никак не комментирует слухи о своей гибели.

А.аль-Либи после смерти Усамы бен Ладена считался террористом №1 в "Аль-Кайеде". За последний год появились многочисленные видеоролики с его участием, сделанные от имени террористической сети.