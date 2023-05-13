Видео падения вертолета в Брянской области

В приграничном с Украиной и Белоруссией городе упал вертолет, разрушений на земле нет

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В городе Клинцы Брянской области упал вертолет. Предварительная версия гласит, что катастрофа произошла из-за пожара в двигателе.По данным властей, разрушений на земле нет, принадлежность техники уточняется.

Местные жители рассказали, что перед падением вертолет долго кружил в воздухе, затем они услышали взрыв. В Сети распространились видеозаписи, на которых летящий вертолет после вспышки загорается и падает вниз. Одна из лопастей вертолет упала на дорогу. Mash пишет о сильном пожаре на поляне, куда упал вертолет.

Город Клинцы находится на юго-западе области, неподалеку от Гомельской области Белоруссии и Черниговской областью Украины.