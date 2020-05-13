Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

По словам главы Минтранса Кипра Янниса Карусоса, лайнер вынужден был взять курс на Москву, так как у него не хватило бы топлива, чтобы добраться до Ларнаки в обход Турции

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны. Об этом сообщает Кипрское агентство новостей (CNA) со ссылкой на министра транспорта Кипра Янниса Карусоса.

По словам министра, после того как Анкара запретила пролет через свое воздушное пространство, выяснилось, что у лайнера не хватит топлива для того, чтобы обогнуть Турцию и благополучно добраться до Кипра.

«Пилот изменил направление полета и направился в сторону аэропорта в Москве, Россия, чтобы приземлиться там для дозаправки», — цитирует слова Карусоса CNA.

Министр отметил также, что МИД Кипра проинформирован об инциденте и выступит с демаршем.

Ранее в среду Минтранс Кипра сообщил, что на специальном зафрахтованном лайнере на остров из Китая должны быть доставлены 36 т различного медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе защитная одежда, бахилы, одноразовая хирургическая форма и защитные маски. Самолет вылетел из аэропорта Биньхай (близ города Тяньцзинь) и должен был приземлиться в аэропорту Ларнаки в 13:30 мск.