Умерла игравшая с Фрэнком Синатрой и Кларком Гейблом актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй, три песни которой включены в зал славы премии Grammy, скончалась в возрасте 97 лет

Дорис Дэй (Фото: AP)

В США в возрасте 97 лет скончалась актриса и певица Дорис Дэй, сообщает Fox News со ссылкой на учрежденный ею благотворительный фонд Doris Day Animal Foundation (DDAF).

Как следует из заявления DDAF, актриса умерла в своем доме в Калифорнии в понедельник, 13 мая. По данным DDAF, Дорис Дэй до последнего момента находилась в отличной для своего возрасте форме, однако недавно серьезно заболела пневмонией.

Дорис Дэй родилась в 1922 году и поначалу собиралась стать танцовщицей, однако была вынуждена отказаться от карьеры после того, как попала в автокатастрофу и сломала ногу. После этого Дэй стала популярна как певица, а ее песня Sentimental Journey («Сентиментальное путешествие») в 1945 году возглавила хит-парад Billboard, став неофициальным гимном возвращающихся домой после окончания Второй мировой войны солдат.

В 1948 году Дэй впервые снялась в кино, музыкальная комедия «Роман в открытом море» номинировалась на «Оскар» в категории «Лучшая песня». После этого Дэй снялась еще в нескольких музыкальных комедиях, и в 1953 году песня «Тайная любовь» (Secret Love), исполненная ею в фильме «Джейн-катастрофа» (Calamity Jane), была удостоена «Оскара».

В выпущенном Альфредом Хичкоком в 1956 году римейке шпионского триллера «Человек, который слишком много знал» Дэй исполнила песню «Что будет, то будет» (Que Sera, Sera), которая вновь получила «Оскар». В этом фильме Дэй играла вместе с Джеймсом Стюартом. Кроме того, она играла вместе с Фрэнком Синатрой, Кларком Гейблом, Кэри Грантом и другими звездами Голливуда.