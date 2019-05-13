В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Возникшее в результате возгорание было ликвидировано охранниками здания. Бросившего бутылку человека задержать не удалось

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Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ. По данным ИА «Взгляд-инфо», ЧП произошло в воскресенье, 12 мая, около 23:00 по местному времени, нападавший скрылся с места происшествия.

По данным «СарБК», в результате атаки возникло возгорание площадью около 0,5 кв. м, однако оно было потушено охранниками здания. В пресс-службе ГУ МЧС Саратовской области сообщили, что информации о пожаре в дежурную часть ведомства не поступала.

«Вопросом занимаются правоохранительные органы», — сообщил ИА «Версия-Саратов» источник в правительстве региона.

«Такой случай был вчера вечером», — заявили в пресс-службе губернатора Саратовской области на вопрос РБК о попытке поджога здания правительства.

В пресс-службе не смогли уточнить подробности инцидента, посоветовав обратиться к правоохранительным органам. «Данным случаем занимаются правоохранительные структуры», — добавили в пресс-службе.